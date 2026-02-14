Угроза для тыла: эксперт предупредил о сбросе невидимых мин из "Шахедов"

Мина

Оккупанты изменили тактику минирования территорий, начав активно применять модернизированные противопехотные мины ПМД-6. Обновленная версия советского оружия адаптирована специально к зимним условиям и представляет повышенную опасность как военных, так и гражданского населения.

Об этом сообщил военный обозреватель Александр Коваленко.

Что такое ПМД-6 и как ее сменили россияне

Оригинальная ПМД-6 — это советская противопехотная мина нажимного действия, разработанная еще в 1930-х годах. В классическом варианте времен СССР ее производили в деревянном корпусе, внутрь которого закладывали 200-граммовую тротиловую шашку. Однако современная российская промышленность существенно модернизировала этот устаревший боеприпас.

Главные отличия новой версии:

Пластиковый корпус вместо дерева используется белый пластик. Это делает мину зрительно почти незаметной на снегу.

Сложность обнаружения: из-за отсутствия металлических элементов корпуса (кроме детонатора) современные миноискатели могут не реагировать на такую мину, что значительно усложняет работу саперов.

Небольшой вес изделия, составляющий менее 300 граммов, открыл для окупантов новые возможности доставки смертоносного груза. Теперь мины ПМД-6 могут массово сбрасываться даже с легких FPV-дронов, что позволяет врагу дистанционно «засевать» опасными ловушками большие площади.

По словам Коваленко, россияне используют эти мины преимущественно на линии боевого столкновения и в близлежащих тыловых зонах. Однако угроза может распространиться гораздо дальше.

Есть ли риск для глубокого тыла

Военный обозреватель предостерегает, что враг может использовать новую тактику для террора мирных городов вдали от фронта.

«Это не значит, что оккупанты не начнут применять их на дронах дальнего действия, Shahed-136, для сброса над глубоким тылом, как это уже делается с противотанковыми минами ПТМ-3», — подчеркнул эксперт.

Специалист в очередной раз напомнил украинцам о правилах минной безопасности: приближаться к подозрительным предметам, а тем более прикасаться к ним, строго запрещено. При обнаружении неизвестных объектов необходимо немедленно сообщить ГСЧС или полицию.

Напомним, ранее издание Forbes сообщало об изменении тактики российских воздушных атак. По данным журналистов, РФ начала использовать крупные беспилотники типа «Гербера» в качестве носителей для запуска ударных FPV-дронов на значительные расстояния.

Если первоначально эти аппараты применялись преимущественно в качестве приманок для истощения украинской противовоздушной обороны, то впоследствии их стали использовать как платформу для доставки средств поражения в глубь территории Украины. Концепция «дрона-матки» не нова, однако сочетание дешевизны носителя и точности FPV создало новую тактическую угрозу.

По оценкам экспертов, Гербера имеет легкую конструкцию (рама из фанеры и корпус из пенопласта), весит около 18 кг, оснащается китайским двигателем DLE60, способна преодолевать до 640 км, а ее стоимость составляет примерно 2 тысячи долларов.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной «Флэш») в начале февраля 2024 года обнародовал доказательства применения новой тактики — в частности, был найден сбитый беспилотник с крепежом под FPV-дрон, а также появилось видео запуска малого дрона с носителя в воздухе.

Особое внимание эксперты обращали на проблему связи. После ограничения доступа к Starlink на оккупированных территориях российские инженеры начали использовать китайские радиомодемы XK-F358 Mesh, позволяющие создавать так называемую «летучую сеть». В такой системе дроны выполняют роль ретрансляторов сигнала, позволяющего управлять FPV на финальном этапе атаки даже на большом расстоянии.

Аналитики отмечали, что хотя боевая часть FPV-дронов относительно небольшая (1-2 кг), они остаются эффективными против радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов, складов горючего и боеприпасов, а также дорогостоящей бронетехники.