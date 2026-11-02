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Угрожает не только Украине: в ГУР раскрыли подробности о новом российском дроне «Гербера-2»
РФ модернизировала БПЛА "Гербера". В ГУР подчеркнули, что теперь новая версия несет угрозы не только Украине.
Россия применяет обширную версию беспилотника "Гербера" повышенной дальности. Эта модель способна нести боевую часть весом до 25 кг.
В ГУР МО Украины опубликовали интерактивную 3D-модель, информацию о составляющих и электронной компонентной базе БпЛА Гербера-2.
Враг существенно доработал дроны Гербера, которые первоначально разрабатывались как ложные цели для перегрузки противовоздушной обороны. Первые версии имели модификации "Разведчик" и "Камикадзе", но оставались довольно простыми и недорогими аппаратами.
Постепенно их "начинка" начала приближаться к оснащению гораздо более дорогих беспилотников типа "Герань": "Кометы", mesh-модемы, недешевые камеры на гимбальных подвесах.
Недавно враг начал применять увеличенную версию "Герберы". Новый образец имеет размах крыльев 3 м и длину фюзеляжа 2,6 м. Благодаря новому топливному баку объемом 63 литра БПЛА может преодолеть расстояние до 1200 км.
Для сохранения стабильности борта во время маневров бак внутри разделен на отдельные секции. Двухцилиндровый двухтактный двигатель – это фактически половина двигателя от "Герани-2", производство которого локализовали в Алабуге.
В исследованном образце использованы осколочно-фугасная зажигательная боевая часть ОФЗБЧ-10 весом 10 кг и отдельные мешки с зажигательной смесью. По заявленным противникам характеристикам беспилотник может нести боевую часть весом до 25 кг.
Электронику "Гербери-2" представляют обновленный полетный контроллер, 12-канальная "Комета", mesh-модем производства Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd (КНР) и новый блок обработки видео "Сосиска", реализованный на базе китайского микрокомпьютера Coke Pi.
Исследованный образец имел двойную IP-камеру, закрепленную на фюзеляже над топливным баком и предназначенную для обнаружения перехватчиков. Также установлено наличие версий с курсовыми IP-камерами и камерами с трехосными подвесами.
Больше всего в новой "Гербери" компонентов китайских (8) и американских (4) производителей.
Увеличенная благодаря большому топливному баку операционная дальность БПЛА свидетельствует о том, что регион его применения может выйти за пределы территории Украины. Именно "Герберу-2" с боевой частью обнаружили в середине сентября на балтийском побережье Польши.
Напомним, сейчас в Европе растет обеспокоенность по поводу возможности использования Россией ударных беспилотников вблизи стран НАТО. Среди аппаратов, которые могут использовать для таких операций, называют российский дрон «Гербера» .
По имеющимся данным, его дальность может достигать около 600 км, а скорость – до 160 км/ч. Это беспилотник с неподвижным крылом длиной около двух метров и размахом крыльев примерно 2,5 метра. Его вес составляет около 18 кг.
Также оккупанты начали оснащать новые беспилотники «Гербера-2» обломочно-фугасно-зажигательной боевой частью массой 10 кг и отдельным баком с зажигательной смесью. Такая конфигурация должна усиливать разрушающий эффект и производить пожары после попадания.