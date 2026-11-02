Угрожает не только Украине: в ГУР раскрыли подробности о новом российском дроне «Гербера-2»

РФ усовершенствовала дрон "Гербера" / © ukrmilitary.com

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Россия применяет обширную версию беспилотника "Гербера" повышенной дальности. Эта модель способна нести боевую часть весом до 25 кг.

В ГУР МО Украины опубликовали интерактивную 3D-модель, информацию о составляющих и электронной компонентной базе БпЛА Гербера-2.

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Враг существенно доработал дроны Гербера, которые первоначально разрабатывались как ложные цели для перегрузки противовоздушной обороны. Первые версии имели модификации "Разведчик" и "Камикадзе", но оставались довольно простыми и недорогими аппаратами.

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Постепенно их "начинка" начала приближаться к оснащению гораздо более дорогих беспилотников типа "Герань": "Кометы", mesh-модемы, недешевые камеры на гимбальных подвесах.

Недавно враг начал применять увеличенную версию "Герберы". Новый образец имеет размах крыльев 3 м и длину фюзеляжа 2,6 м. Благодаря новому топливному баку объемом 63 литра БПЛА может преодолеть расстояние до 1200 км.

© ГУР Минобороны

Для сохранения стабильности борта во время маневров бак внутри разделен на отдельные секции. Двухцилиндровый двухтактный двигатель – это фактически половина двигателя от "Герани-2", производство которого локализовали в Алабуге.

В исследованном образце использованы осколочно-фугасная зажигательная боевая часть ОФЗБЧ-10 весом 10 кг и отдельные мешки с зажигательной смесью. По заявленным противникам характеристикам беспилотник может нести боевую часть весом до 25 кг.

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Электронику "Гербери-2" представляют обновленный полетный контроллер, 12-канальная "Комета", mesh-модем производства Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd (КНР) и новый блок обработки видео "Сосиска", реализованный на базе китайского микрокомпьютера Coke Pi.

Исследованный образец имел двойную IP-камеру, закрепленную на фюзеляже над топливным баком и предназначенную для обнаружения перехватчиков. Также установлено наличие версий с курсовыми IP-камерами и камерами с трехосными подвесами.

Больше всего в новой "Гербери" компонентов китайских (8) и американских (4) производителей.

Увеличенная благодаря большому топливному баку операционная дальность БПЛА свидетельствует о том, что регион его применения может выйти за пределы территории Украины. Именно "Герберу-2" с боевой частью обнаружили в середине сентября на балтийском побережье Польши.

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Напомним, сейчас в Европе растет обеспокоенность по поводу возможности использования Россией ударных беспилотников вблизи стран НАТО. Среди аппаратов, которые могут использовать для таких операций, называют российский дрон «Гербера» .

По имеющимся данным, его дальность может достигать около 600 км, а скорость – до 160 км/ч. Это беспилотник с неподвижным крылом длиной около двух метров и размахом крыльев примерно 2,5 метра. Его вес составляет около 18 кг.

Также оккупанты начали оснащать новые беспилотники «Гербера-2» обломочно-фугасно-зажигательной боевой частью массой 10 кг и отдельным баком с зажигательной смесью. Такая конфигурация должна усиливать разрушающий эффект и производить пожары после попадания.

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