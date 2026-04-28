Украина будет продавать оружие другим странам: Зеленский раскрыл планы по экспорту

Зеленский анонсировал новые договоренности и формат Drone Deals / © Associated Press

В Украине готовятся к запуску экспорта вооружений, производимых отечественным оборонно-промышленным комплексом.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам расширенного совещания по ключевым вопросам оборонного экспорта.

По его словам, соответствующие решения уже согласованы на уровне государственных институций, а сама инициатива станет частью новой модели международного оборонного сотрудничества.

«Экспорт украинского оружия будет реальным. Мы согласовали все детали на уровне наших государственных институций», — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинское оружие, испытанное в условиях современной войны, вызывает значительный интерес у партнеров.

«Наша экспертиза безопасности и оружие, которая была проверена современной войной, интересна всем партнерам, которые способны обеспечить себе реальный уровень защиты национальной государственности и жизни людей», — отметил он.

Формат Drone Deals — что известно о сделках

Одним из ключевых элементов новой модели сотрудничества станет формат Drone Deals — специальные межгосударственные соглашения по производству и поставке украинских беспилотников, ракет, боеприпасов и другой оборонной продукции.

Речь идет также об интеграции с оборонными системами партнеров и обмене технологиями.

«Мы предложили партнерам, которые помогают Украине, особый формат сотрудничества Drone Deals», — сказал глава государства.

По словам Зеленского, уже утверждены направления межгосударственного взаимодействия и механизмы упрощения экспорта для бизнеса, включая автоматизацию разрешительных процедур.

Зеленский назвал условия экспорта оружия

В то же время, Украина оставляет за собой приоритет внутренних потребностей армии.

«Украинские компании получат реальную возможность выхода на рынок стран-партнеров при условии права наших военных взять необходимый объем оружия первыми», — подчеркнул президент.

Он также сообщил, что профицит производственных мощностей в отдельных сегментах оборонной продукции составляет около 50%.

Отдельно поручено определить перечень стран, в которые экспорт украинского оружия будет ограничен из-за их сотрудничества с Россией.

«Это серьезный вызов — не допустить попадания к россиянам наших технологий и образцов оружия», — отметил Зеленский.

Кто будет отвечать за координацию и обеспечение сил обороны

Координацию экспортных процессов будет осуществлять СНБО, которая также гарантирует приоритетное обеспечение потребностей Сил обороны Украины. Министерство обороны и Генштаб будут определять объемы внутренних потребностей.

Правительство и СНБО должны в ближайшее время предоставить обществу детали новой экспортной модели.

