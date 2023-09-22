Украина будет производить оружие совместно с США: эксперт рассказал, почему это лучше, чем получение ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важную договоренность — Украина и Соединенные Штаты будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем. Украина не будет зависеть от логистики и сроков снабжения и сможет обеспечить Вооруженные силы всем необходимым на месте.

Об этом в эфире "Единых новостей" в рамках телемарафона рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

Совместное производство оружия: что это значит

“Договоренность США и Украины о совместном производстве оружия – это лучше, чем ATACMS. Потому что производство любого оружия – это, во-первых, новые рабочие места, развитие экономики”, – говорит эксперт.

“Производство нового оружия на месте означает, что мы не зависим от логистики, сроков поставки этого вооружения. Мы можем усовершенствовать его здесь и таким образом мы производим его на месте для наших внутренних потребностей. Мы обеспечиваем свои вооруженные силы тем, что нам необходимо в первую очередь», — добавил он.

“В заявлении президента Зеленского отмечалось, что в том числе будет производиться вооружение противовоздушной обороны, что для нас критически важно. Буквально любой тип вооружения противовоздушной обороны для нас сегодня жизненно необходим”, — отметил Грабский.

“Это свидетельство того, что нам доверяют”

«Таким образом, мы говорим о том, что мы переходим на другой уровень кооперации с нашим самым главным союзником — Соединенными Штатами. Мы переходим на уровень, когда оружие будет напрямую производиться в Украине”, — отметил эксперт.

“Это свидетельство того, что нам доверяют, что у нас верят и верят в то, что мы будем в дальнейшем развивать именно это направление, то есть собственное производство оружия. Здесь нужно говорить о том, что Украина выходит на рынки вооружения боевой техники уже с новыми образцами. Не стоит забывать, что невозможно в каждой стране производить весь спектр необходимого вооружения и боевой техники», – рассказал Грабский.

“Поэтому Украина с выходом на рынки получит возможность добывать дополнительные средства, на которые можно будет докупать то, что нам будет крайне необходимо и то, что мы пока не производим в Украине. Речь идет о тех же ATACMS, о закупке авиации и других образцов вооружения и боевой техники, которые у нас нет и в ближайшую перспективу иметь вряд ли будем”, — резюмировал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украина совместно с США будет производить оружие! | ГРАБСКИЙ

Напомним, перед визитом в Белый дом президент Зеленский обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остином поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения.

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