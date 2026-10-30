Украина будет сбивать баллистические ракеты собственным оружием: Fire Point назвала сроки

Ракетный удар / © ТСН.ua

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Украинская оборонная компания Fire Point ожидает разрешения от европейских партнеров и поставки необходимых комплектующих, чтобы приступить к интеграции систем и перейти к испытаниям собственной противобаллистической ракеты. Компания уже разработала ракету, способную летать под управлением ситуационного центра, однако дальнейшая работа зависит от получения иностранных компонентов.

Об этом заявил соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в эфире телеканала «1+1» в рамках национального телемарафона.

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По его словам, украинская сторона уже выполнила все задачи, которые зависели от собственных разработчиков. В настоящее время компания ожидает разрешения от отдельных европейских государств на передачу необходимых деталей. Штилерман не стал уточнять, о каких именно странах идет речь.

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После получения комплектующих Fire Point планирует интегрировать их в разработанную систему, а затем провести тестовые перехваты. В ходе испытаний украинская противоракетная ракета должна перехватывать другие ракеты собственного производства.

«Как только они будут поставлены, мы сразу приступим к интеграции, после чего начнём проводить тестовые перехваты, когда будем перехватывать своими FP-7 свои же FP-7 или FP-9 во время тестовых пусков», — пояснил конструктор.

Штилерман отметил, что в последнее время европейская бюрократия ускорила работу, однако темпы принятия решений по-прежнему не соответствуют потребностям украинской оборонной промышленности. По его словам, партнеры обещают предоставить необходимые компоненты в ближайшее время — речь идет о нескольких неделях.

После их поступления компания сможет приступить к интеграции систем. Штилерман прогнозирует, что испытания противоракетной разработки состоятся не позднее первой половины 2027 года. В то же время он не исключил, что при благоприятном ходе работ первые тестовые перехваты могут состояться значительно раньше — даже до Нового года.

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Напомним, Денис Штилерман также сообщил, что украинский производитель оружия Fire Point не будет разрабатывать новые модели крылатых ракет, сосредоточившись на баллистике.

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