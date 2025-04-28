Беспилотник

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Украина наращивает возможности использования беспилотников на поле боя, комбинируя это и другими средствами, чтобы предотвратить продвижение на фронте российских захватчиков.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Украина показала, что способна быстро наращивать производство беспилотников в больших количествах, а также закупать их за рубежом. Это способствует обороне линии фронта, а также дает возможности наносить значительные удары по врагу, а также непосредственно по его территории, чтобы нарушать материально-техническое обеспечение русской армии.

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«Как украинские, так и российские силы чаще используют волоконно-оптические беспилотники для ударов по позициям друг друга, а в последние несколько месяцев успешно использовали FPV для перехвата крупных разведывательных беспилотников», — говорится в отчете.

Кроме того, Украина и РФ применяют инновации для улучшения работы беспилотников на поле боя и постоянно борются между собой за улучшение результатов.

«Украинские и российские вооруженные силы внедряют новые адаптации в течение месяцев, а не лет, и постоянно экспериментируют, усиливая цикл обратной связи все большей зависимости от технологий и тактических инноваций для сохранения преимуществ на поле боя», — заявили в ISW.

Эксперты отмечают, что инновации и новые концепции, созданные в Украине, станут основой для войн будущего.

Ранее сообщалось, что Украина возглавила рейтинг мировых импортеров основных видов вооружений за период 2020-2024 годов, нарастив поставки оружия почти в 100 раз по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.

Мы ранее информировали, что Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по заводу «Шахедов» в глубоком тылу РФ.