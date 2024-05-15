Политика Байдена по поводу ударов по РФ не изменилась.

Украинские чиновники делают новый толчок, чтобы заставить администрацию Байдена упразднить запрет на использование оружия, изготовленного в США, для нанесения ударов внутри России.

Об этом пишет Politico.

Как отмечается, на этой неделе группа украинских парламентариев находится в Вашингтоне, чтобы заручиться помощью Конгресса в этом вопросе, который, по их мнению, накладывает наручники на военные действия Украины, поскольку Киев пытается нанести удар по российским военным составам за границей.

Только на этой неделе десятки тысяч российских военных перешли через границу на северо-востоке Украины во время нападения, которое украинская разведка ожидала месяцами. Россияне наносят удар по перенапряженным украинским подразделениям, нуждающимся в технике, сдающих позиции во время перегруппировки.

"Главная проблема сейчас — это политика Белого дома по ограничению нашей способности наносить удары по военным целям в России ", — заявил Давид Арахамия, председатель правящей в украинском парламенте партии "Слуга народа".

Россия хорошо осознает это ограничение и смогла сконцентрировать не менее 30 000 военных и оборудования на границе, не боясь быть пораженной армейскими тактическими ракетными системами большой дальности, предоставленными США, которые Украина использовала для разрушительного влияния на российские войска внутри Украины.

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"Мы видели, как их военные сидели в одном-двух километрах от границы внутри России, и мы ничего не могли с этим поделать", — заявила в отдельном интервью Александра Устинова, глава специальной парламентской комиссии по вооружениям и боеприпасам.

Отвечая на просьбу о комментарии, два официальных лица США подтвердили, что политика администрации Байдена не изменилась.

"Помощь предназначена для обороны, а не для наступательных операций на российской территории", — сказал один из чиновников, которому предоставили анонимность для обсуждения щекотливых вопросов.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский ответил, где Украина будет использовать оружие, предоставленное партнерами.

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