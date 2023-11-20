"Украина думает как Силиконовая долина": как разработчики усиливают системы радиоэлектронной борьбы

Правительство Украины сделало приоритетом инновационные военные технологии, которые могут бороться с российскими РЭБ.

Для борьбы с увеличением поставок России дронов-камикадзе иранского производства, украинское правительство разработало план: организовать хакатон. По данным Министерства цифровой трансформации, состоявшийся в июне конкурс предлагал контракт на $1 миллион компаниям, которые могли бы создать "альтернативные системы" для противодействия беспилотникам иранского производства Shahed.

Об этом пишет Business Insider.

Это событие лишь один из способов, как Украина берет примеры из Кремниевой долины – мирового технологического центра – для борьбы с более невидимой, но очень эффективной электронной войной, которую Россия ведет, чтобы заглушить украинские системы связи и вооружения.

В радиоэлектронной войне технология помех может быть использована для выведения из строя дронов, подавления радиолокационных сигналов и предотвращения использования ракет с GPS-наводкой.

Британский аналитический центр Royal United Services Institute заявил в майском отчете, что Украина может терять 10 000 беспилотников в месяц преимущественно из-за глушения средствами РЭБ со стороны РФ.

"Последствия российской электронной войны сделали быстрый поиск и разработку технологических средств противодействия приоритету украинского правительства", — пишет издание.

Хотя победители национального хакатона в этом году публично не разглашаются, но финансирование позволит производителям быстро внедрять новые технологии борьбы с дронами Shahed в полевых условиях.

В октябре вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров объявил, что разработана новая радиостанция, устойчивая к российским помехам, которую уже отправили на передовую.

Остальные украинские компании пытались ответить на российскую радиоэлектронную борьбу.

Так, ІТ-компания "Космолот" в сентябре сообщила, что разработала новую итерацию украинского высокоэффективного ударного беспилотника Punisher ("Каратель"), устойчивого к российским препятствиям.

"Теперь благодаря Punisher мы имеем преимущество над врагом", — сказал украинский военный.

Напомним, Федоров показал новую систему радиоэлектронной разведки, обнаруживающую вражеские сигналы радиостанций, дронов и РЭБов.

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