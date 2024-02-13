"Мы готовы принимать F-16": пилот-инструктор объяснил, почему истребители до сих пор не в Украине

В этом вопросе есть несколько нюансов.

Украинские военные уже готовы принимать истребители F-16 как минимум в режиме оперативных.

Об этом заявил военный эксперт, военный пилот-инструктор и полковник запаса Роман Свитан в эфире " 24 канала".

По его словам, проблем с аэродромами абсолютно нет.

"Есть вопросы, возможно, связанные с безопасностью, авиационной безопасностью, опрокидыванием техники или неготовностью инженерно-технического состава для приема самолетов. Принять самолеты – это одно, а обслуживать – другое", – пояснил он.

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Он добавляет, что, как только будет полная готовность технического персонала и летного состава, мы получим F-16.

"Но есть вопрос с принятием финансирования для Украины, передачей дальних средств поражения, серьезных партий вооружения ", — добавил он.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил о том, что американские истребители уже взлетали с территории Украины. Самолеты F-16 можно было бы разместить на территории нашей страны, ведь у нас есть соответствующий опыт их обслуживания.

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