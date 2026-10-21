Украина готовит FREYJA к испытаниям: о чем Зеленский договорился с Норвегией

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина рассчитывает провести испытания европейской антибаллистической системы FREYJA до конца 2026 года. Уже есть первые результаты в создании отдельных элементов системы, а Киев и партнеры работают над ускорением разработки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром обороны Норвегии Туре Сандвиком, генеральным директором норвежской оборонной компании Kongsberg Эйриком Ли и представителями корпорации.

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«Сегодня определили, где можем и должны ускориться, чтобы выйти на испытания до конца этого года», — отметил глава государства.

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В ходе встречи стороны также обсудили поставки вооружения для Украины. Зеленский отметил важность систем противовоздушной обороны NASAMS, которые производит Kongsberg и используют для защиты украинцев и критической инфраструктуры от российских ракетных и дроновых атак.

Президент выразил надежду на то, что уже в ноябре Украина получит дополнительные пакеты оборонной помощи от партнеров.

Отдельной темой переговоров стала разработка новых возможностей спутниковой связи для украинских военных. По словам Зеленского, Украина планирует привлекать партнеров, которые могут помочь в реализации этого направления.

Норвегия также участвует в европейской программе FREYJA, направленной на создание антибаллистической системы для усиления защиты от ракетных угроз.

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Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз передает Украине 3,3 млрд евро на ракеты и дроны. Президент Еврокомиссии Фон дер Ляен подчеркнула, что решение принято на фоне непрерывных российских атак на Киев и другие украинские города.

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