Украина готовит ответ на реактивные беспилотники: Игнат рассказал детали

Дрон-перехватчик

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Россия все активнее применяет против Украины реактивные беспилотники, которые из-за высокой скорости создают дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны.

Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в комментарии DW.

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По словам Игнатия, увеличение количества российских реактивных беспилотников начали замечать еще в начале 2026 года. Однако особенно заметна эта тенденция стала в июле. Тогда РФ использовала против Украины в пять раз больше реактивных дронов, чем месяцем ранее. При этом речь идет без учета Бандеролей, количество которых также увеличилось.

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В настоящее время доля реактивных беспилотников в обычных российских атаках может составлять от трети до половины всех применяемых аппаратов. По словам Игната, в отдельные ночи их количество достигало двух третей.

Сейчас в обычных атаках применяется от трети до половины реактивных. Бывают ночи, когда две трети реактивных и треть обычных. Тенденция идет к тому, что реактивных становится больше», — подчеркнул Игнат.

Почему реактивные дроны сложнее сбивать

Представитель Воздушных сил пояснил, что основная проблема для украинского ПВО — скорость и высота полета таких беспилотников. Это создает трудности как для дронов-перехватчиков, так и для мобильных огневых групп.

«Перехватчик разгоняется примерно до 300 километров в час, в то время как цель идет на 400 и более — догнать ее физически невозможно. Мобильные огневые группы на такой скорости не попадут, а высота полета около 5 км выводит аппараты за пределы досягаемости ПЗРК, чья граница составляет около 4,5 км», — говорит Игнат.

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Поэтому для уничтожения таких целей украинские военные пока вынуждены использовать более дорогие средства поражения.

«Сбивать приходится пока дорогими средствами — зенитными ракетами малого и среднего радиуса или авиацией», — добавил он.

По словам Игната, украинские истребители F-16 и Mirage также используют против реактивных беспилотников авиационные пушки, а не только ракеты. Однако такое использование самолетов создает дополнительную нагрузку на их ресурс.

Могут помочь Gepard

Игнат также отметил, что с реактивными дронами способны бороться германские зенитные самоходные установки Gepard. Проблемой остается их ограниченный радиус действия.

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Gepard может прикрывать территорию примерно в радиусе пяти километров и работать по целям на высоте около 4,5 километра.

«Что такое пять километров на карте Украины? Это капелька. Сколько нужно таких систем? Поэтому наше ПВО имеет объектовое прикрытие, то есть прикрывают объекты, направления, города», — пояснил представитель Воздушных сил.

В то же время, по словам Игната, Украина должна искать новые и инновационные способы противодействия реактивным беспилотникам. Одним из таких решений могут стать дроны-перехватчики с реактивными двигателями.

Украинские производители уже работают над созданием таких аппаратов, которые должны позволить более эффективно противодействовать скоростным целям.

Ранее сообщалось, что Россия применяет психологический террор по образцу нацистов во время Второй мировой войны, запуская реактивные дроны небольшими группами для создания непрерывной воздушной тревоги и истощения населения.

Мы ранее информировали, что российские кафиры сменили тактику и запускают по столице одиночные реактивные беспилотники волнами, пытаясь держать город в напряженности и истощать силы ПВО.

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