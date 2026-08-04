Украина готовит прорыв в ПВО: новую ракету планируют выпускать тысячами

Работа ПВО / © Associated Press

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Украинская компания Fire Point работает над созданием ракеты-перехватчика FP-7.x, которая должна стать значительно дешевле ракет PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Об этом генеральный директор Fire Point Ирина Терех рассказала в интервью TWZ.

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По ее словам, компания совместно с двумя европейскими и одной украинской компанией ведет закрытую разработку нового ракеты-перехватчика. Основной целью проекта является существенное удешевление производства.

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«Мы ведем секретную разработку совместно с двумя европейскими и одной украинской компанией, и я не знаю, какой из вариантов окажется самым быстрым. Конечная цель — снизить стоимость всей ракеты-перехватчика до уровня ниже 1 миллиона евро», — сказала она.

Терех добавила, что добиться такой стоимости, по ее мнению, вполне реально, особенно после выхода на серийное производство.

«Думаю, с учетом ожидаемого ценового диапазона боеголовок, который мы обсуждали с нашими партнерами, это вполне реально. Возможно, не по первым же версиям, но точно в серийном производстве», — сказала она.

Генеральный директор Fire Point также сообщил, что FP-7.x будет оснащаться инфракрасными головками самонаведения.

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«Одно соглашение публичное, поэтому первый вариант — от Diehl Defense, который мы сейчас интегрируем. Второе — я пока не знаю, готовы ли они к публичному раскрытию информации, поэтому мне сначала нужно с ними поговорить», — добавила она.

По словам Терех, говорить о точных сроках начала серийного производства преждевременно, поскольку продолжается сложный этап технической интеграции.

«Мы, конечно, рассчитываем, что это произойдет в ближайшие месяцы, потому что, если не считать поисковиков, мы находимся на хорошем уровне готовности», — заявила Терех.

В то же время, она отметила, что компания уже готова к массовому выпуску новых ракет, однако окончательные темпы производства будут зависеть от ряда технических факторов.

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«То, в каком количестве мы сможем получать головки самонаведения, какой будет их точность и какими окажутся результаты их технической интеграции, над этим мы сейчас продолжаем работать».

По словам генерального директора, компания также работает над повышением точности ракеты, улучшением энергоэффективности и масштабированием производства.

Отличия от ракет PAC-3

Терех объяснила, что FP-7.x создается для другой концепции применения, чем американские ракеты PAC-3. По ее словам, на начальном этапе украинская разработка будет ближе по характеристикам к ракетам PAC-2.

«Первые перехваты мы планируем осуществлять за счет боевой части (осколочно-фугасное поражение цели). Метод перехвата Hit-to-kill станет следующим этапом развития. Поэтому на первых порах это будет, скорее, аналог PAC-2, но с возможностью более массового производства и по более низкой цене», — рассказала она.

Кроме того, Терех сообщила, что Fire Point планирует ежегодно выпускать не менее 2 тысяч ракет-перехватчиков FP-7.x с последующим увеличением производственных мощностей.

Ранее сообщалось, что украинская компания Fire Point готовит первое испытание системы Freya с перехватом баллистической ракеты, которое планируется провести летом 2027 года.

Мы ранее информировали, что договоренности о производстве ракет-перехватчиков для Patriot не ожидают к началу зимы, а запуск самого производства может произойти еще позже.

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