На фоне дефицита западных вооружений Украина ускоряет разработку собственных дальнобойных ракет и ударных систем. Некоторые из них способны долетать до столицы государства-агрессора Москвы.

Об этом пишет Foreign Policy.

Как отмечает издание, украинские беспилотники регулярно наносят удары на сотни и даже тысячи километров от линии фронта, поражая разрушая российскую энергетическую инфраструктуру, военные склады и аэродромы. Однако для более мощных и точных ударов Украина делает ставку на собственные ракетные разработки, включая баллистические и крылатые ракеты.

Среди них — ракета «Сапсан» и крылатая ракета «Фламинго», способная поражать цели на расстоянии до 3000 км и нести боевую часть массой более тонны. Разработчики отмечают, что применение спутниковой навигации с защитой от помех повышает устойчивость к системам ПВО.

«Это новое оружие — и дальнейшие разработки военных технологий большой дальности — могут не сразу изменить динамику войны в Украине. Но отечественный арсенал, способный наносить мощные удары по любой точке России, помогает уравнять условия игры», — пишет издание.

Foreign Policy среди украинских оружейных компаний выделило компанию Fire Point, которая выросла из стартапа в крупного производителя оборонной продукции. Она увеличила выпуск беспилотников с сотен единиц в 2023 году до десятков тысяч в 2024-м и сейчас наращивает производство ракет.

«Баллистические ракеты малой и большой дальности FP-7 и FP-9 соответственно, будут иметь еще более высокую скорость и точные ударные возможности. Fire Point утверждает, что до конца лета они достигнут Москвы», — говорится в публикации.

Украинские инженеры используют ускоренные методы разработки и производства, опираясь на доступные технологии и собственные исследования. При этом стоимость таких систем существенно ниже западных аналогов, что облегчает их масштабирование.

Эксперты отмечают, что развитие собственного ракетного потенциала позволяет Украине повысить гибкость в выборе целей и снизить зависимость от внешних поставок. Однако они отмечают, что такие программы требуют значительных ресурсов, времени и промышленной базы.

Украинская баллистика: что известно

Напомним, 27 февраля было обнародовано видео запуска новой украинской баллистической ракеты FP-7.

Эксперты отметили некоторые особенности этого оружия. Очевидно, оружейная комания Fire Point, которая является производителем этих ракет, пошла по пути упрощения, чтобы ускорить их применение в войне против РФ.

Ранее соучредитель украинской оружейной компании Fire Point Денис Штилерман сообщал о подготовке к завершению кодификации новой баллистической ракеты FP-7.