Украина готовит сверхбыструю ракету против баллистики: что она сможет сбивать

Ракета FP-7 / © скриншот с видео

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Украинская оборонная компания Fire Point планирует уже летом 2027 года проверить в действии новую систему противоракетной обороны Freya. В ходе испытания разработчики намерены впервые попытаться перехватить баллистическую ракету.

Как рассказала технический директор Fire Point Ирина Терех в интервью Janes, тест ориентировочно запланирован на июль 2027 года.

Это раньше, чем предполагалось изначально. Генеральный конструктор компании Денис Штилерман до этого говорил, что первый перехват ожидают до конца 2027-го.

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Основой системы Freya должна стать зенитная ракета FP-7.x, созданная на базе украинской баллистической ракеты FP-7. Новый перехватчик, по предварительным данным, сможет развивать скорость до 2200 м/с и уничтожать цели на высоте от 20 до 25 км.

Ранее сообщалось, что дальность действия FP-7.x может составлять до 80 км. Для сравнения скорость базовой FP-7 оценивают примерно в 1500 м/с.

Каков будет принцип перехвата

На начальном этапе FP-7.x планируется оснастить осколочно-фугасной боевой частью. В таком случае баллистическую ракету будут поражать взрывной волной и обломками вблизи цели.

Подобный подход использован в ракете PAC-2 GEM-T для комплекса Patriot. Она не обязательно врезается во вражескую ракету, а подрывается рядом, повреждая ее или сбивая с заданной траектории.

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В то же время, Fire Point изучает возможность дальнейшего перехода к технологии hit-to-kill. Она предусматривает уничтожение цели в результате прямого столкновения с ракетой-перехватчиком.

Такой принцип реализован в PAC-3 MSE. Его преимущество заключается в возможности уничтожить не только саму ракету, но и ее боевую часть.

Для внедрения hit-to-kill украинскому перехватчику, вероятно, понадобится высокоточная система управления и поперечного маневрирования. Аналогичные решения используются в PAC-3 MSE и европейской ракете Aster 30.

Кто может помочь Украине

Ускорить работу над Freya может международное сотрудничество в рамках Антибалистической коалиции. Ее участники договорились совместно работать над исследованиями и созданием современных средств противоракетной обороны.

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В коалицию, кроме Украины, вошли Великобритания, Франция, Германия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что первая европейская антибаллистическая система Freya заработает уже в течение следующих 12 месяцев. По его словам, Украина завершает разработку ракеты-перехватчика для данного проекта.

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