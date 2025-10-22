Украина готовит сюрприз в небе: о чем Зеленский договорился со шведами

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина намерена масштабировать производство беспилотников и развивать партнерство со Швецией в этой сфере.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга со шведским премьер-министром.

"Мы хотим строить дроны. Мы очень заинтересованы и открыты для сотрудничества со Швецией. У нас прекрасные отношения и значительный боевой опыт. Сегодня украинские дроны — одни из лучших в мире, и мы будем масштабировать производство совместно со Швецией", — подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил, что Украина ведет переговоры с руководством компании Saab о возможном партнерстве по производству беспилотников и самолетов.

Отдельно Зеленский затронул вопрос истребителей Gripen. По его словам, дискуссия идет не только вокруг поставок самолетов, но и вокруг финансирования, подготовки пилотов и будущей модернизации украинского флота.

"Есть самолеты нового поколения, мы очень рассчитываем на то количество, о котором говорили. Мы также обсуждаем возможность использования других, менее современных машин, чтобы ускорить процесс. Главное, что уже есть политическое решение о возможности Украины купить самолеты и построить современный воздушный флот", - добавил он.

Президент подчеркнул, что сейчас Украина получила "политически положительный сигнал" по развитию воздушного партнерства со Швецией.

Кроме того, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, когда Украина получит первые истребители Gripen.