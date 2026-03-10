Украина готовит удары баллистикой по России: что известно об отечественных ракетах FP-7 и FP-9

Украинская ракета FP-7 / © скриншот с видео

Отечественный оборонно-промышленный комплекс готовит мощный ответ русским оккупантам. Уже в ближайшее время украинские военные смогут применить собственные баллистические ракеты, которые станут достойной и доступной альтернативой западным образцам вооружения.

Об этом рассказал главный конструктор и соучредитель компании Fire Point Денис Штиллерман в интервью Армия TV.

Базовая версия украинской баллистической ракеты FP-7 успешно прошла все этапы тестирований. По словам главного конструктора, радиус поражения этого оружия может достигать нескольких сотен километров и будет зависеть от его комплектации.

Отвечая на вопрос о дальности полета FP-7, Штиллерман отметил:

«До 300 (километров — ред.), я думаю. Это будет зависеть от боевой части, сколько она будет весить».

Говоря о сроках, когда новая разработка начнет делать настоящие задачки на фронте и бить по русским целям, разработчик озвучил достаточно оптимистичный прогноз.

«Я уверен, что к началу лета мы по FP-7 будем иметь боевые применения», — подчеркнул Штиллерман.

Параллельно с подготовкой к серийным пускам FP-7, украинские инженеры активно работают над ее «старшей сестрой» — ракетой FP-9, которая будет иметь гораздо больший радиус действия.

На прямой вопрос журналиста, действительно ли речь идет о дальности 800 километров, Штиллерман ответил утвердительно: «Да, 800 километров».

Первые испытания этой дальнобойной модификации запланированы на начало летнего сезона. У предприятия уже есть все необходимые ресурсы для перехода к практической фазе тестов.

«FP-9, я надеюсь, в начале лета этого уже будет. Да, будут испытаны. Потому что у нас есть все. Сейчас доделываем двигатель, заливаем кучу двигателей и будем сдавать экзамен», — пояснил Штиллерман.

Разработка отечественных ракет — последние новости

Напомним, в Украине идет разработка собственных баллистических ракет. По данным представителей оборонной отрасли, одной из таких разработок есть ракета ФП-9, над которой работает украинская компания Fire Point.

Как сообщали разработчики, ракета имеет дальность полета около 800-850 километров и боевую часть массой до 850 кг. Такая дальность теоретически позволяет поражать цели на значительном расстоянии, в том числе в крупных российских городах.

В компании объясняют, что баллистические ракеты могут иметь преимущество над крылатыми ракетами или беспилотниками благодаря высокой скорости, что затрудняет их перехват системами противовоздушной обороны.

По словам представителей разработчика, испытания ракеты необходимы для дальнейшей кодификации и возможного допуска к использованию и официальных закупок для нужд обороны.