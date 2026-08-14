Украина готовит важное соглашение с Японией: в СНБО раскрыли детали переговоров

Флаг Японии / © Reuters

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Украина провела переговоры с Японией о возможном присоединении страны к инициативе Drone Deal.

Об этом сегодня, 13 августа, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Клименко по итогам встречи с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Украине Масаши Накагоме, передает FREEДОМ.

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В ходе встречи представители Украины и Японии также обсудили взаимодействие в сфере беспилотных технологий, вопросы энергетической безопасности и дальнейшее восстановление Украины.

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По словам Клименко, поддержка Японии особенно важна на фоне продолжения российских атак по украинской энергетической инфраструктуре.

Россия продолжает бить по нашей энергетической инфраструктуре, поэтому помощь Японии особенно важна для обновления и устойчивости нашей энергосистемы. Рассчитываем и на своевременное получение запланированных поставок необходимого оборудования», — отметил секретарь СНБО.

Клименко подчеркнул, что у Украины есть значительный практический опыт и собственные технологические решения в сфере беспилотных систем, которые могут стать основой для дальнейшего партнерства с Японией.

«Отдельно говорили о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий и возможном присоединении Японии к инициативе Drone Deal. У Украины есть уникальный опыт и технологические решения в этой сфере, которые открывают новые возможности для партнерства», — подытожил секретарь СНБО.

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Ранее сообщалось, что Япония протестует против российской символической деятельности на спорных Курильских островах.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил визит российского диктатора Путина на остров Итуруп, который Япония считает своей территорией.

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