Украина готовится развернуть рои «умных» дронов-перехватчиков против «шахедов»

Дрон-перехватчик UEB-1

Украина разрабатывает «умные» рои дронов-перехватчиков, которые будут использоваться для уничтожения целей противника и усиления защиты от массированных воздушных атак.

Об этом сообщает Business Insider.

Предполагается, что такие беспилотники будут учиться действовать в условиях боевых действий как единая система, координируя свои действия в воздухе.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина способна производить не менее 2000 дронов-перехватчиков в сутки.

Эта технология рассматривается как следующий этап развития беспилотников-перехватчиков, ставших за последний год одним из ключевых элементов обороны благодаря своей относительно низкой стоимости и возможности масштабирования.

В то же время, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал о значительных результатах их применения.

«Дроны-перехватчики уже уничтожили более 2,3 тысяч целей, а их эффективность только за месяц выросла на 55%», — отмечалось ранее.

Ожидается, что рои таких беспилотников позволят одному оператору управлять сразу несколькими аппаратами как на близком расстоянии, так и дистанционно.

Кроме того, рассматривается возможность научить дроны взаимодействовать между собой непосредственно во время полета для более эффективного поражения целей.

Одна из концепций уже близится к этапу масштабного внедрения на фронте. Над ее реализацией работают несколько компаний в рамках инновационного кластера Brave1.

В то же время, украинские военные уже активно применяют дроны-перехватчики для воздушных таранов.

Такие аппараты оснащены небольшими боеголовками: они устремляются непосредственно на цель и взрываются, уничтожая ее в воздухе.

Ранее сообщалось, что украинская армия учится еще лучше сбивать российские дроны, и для этого создают новые экипажи беспилотников-перехватчиков и автоматизируют ПВО.

Мы ранее информировали, что в Украине частной ПВО уже сбиты несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala.