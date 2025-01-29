Украина и Финляндия разработали новый БПЛА с увеличенным радиусом поражения

Новинка будет представлена на мероприятии SecD Day, которое проходит в Хельсинки с 29 января.

Финская компания Insta, в партнерстве с украинскими специалистами, создала новый беспилотник для Сил обороны Украины — дрон Steel Eagle. По сравнению с предыдущими моделями, он имеет увеличенный радиус действия.

Об этом сообщило издание Yle.

Финская компания Insta стала стратегическим партнером Вооруженных сил Украины, разработав новый беспилотник Steel Eagle ER extended range — "стальной орел увеличенного радиуса действия" — с учетом потребностей украинских бойцов. Этот дрон, который сейчас проходит испытания, предназначен для уничтожения пехоты и имеет большую дальность действия.

"Если он работает только в Финляндии, то нельзя понять, каким должно быть устройство. В Украине идет война, поэтому продукт разрабатывали с учетом местных условий", — отметил директор по продажам и маркетингу оборонного бизнеса Insta Тууре Лехторанта.

Украинские инженеры разработали уникальный пропеллер, а финская компания оснастила его мощным зарядом, содержащим взрывчатку и вольфрамовые и стальные пули.

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Вольфрам, благодаря своей высокой температуре плавления и прочности, активно используется в военной технике. Пули Steel Eagle способны пробивать крыши обычных и легкобронированных авто с высоты нескольких десятков метров, хотя основная задача этого дрона — уничтожение пехоты. С помощью трех таких БПЛА можно ликвидировать врагов на территории футбольного поля.

Новый дрон оснащен системой радиоуправления и способен выполнять роль передатчика данных. К нему прилагаются специальные очки для оператора, которые позволяют видеть окружающую среду "от первого лица". Новый БПЛА способен работать на большом расстоянии и эффективно противостоять возможным препятствиям.

Напомним, украинские воздушные силы получат Mirage 2000—5 от Франции до конца первого квартала 2025 года.

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