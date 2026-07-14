Украина и Франция заключили масштабное оборонное соглашение: Зеленский раскрыл детали о ракетах и истребителях

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении масштабных договоренностей с Францией в сфере оборонного сотрудничества. По его словам, речь идет не только о новых поставках вооружения, но и о передаче лицензий на производство современных видов оружия и усиление украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом глава государства заявил после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Результатом наших переговоров с Эмманюэлем и работы наших команд является важная договоренность между Украиной и Францией, реально лидерский шаг Франции в оборонном сотрудничестве с Украиной в интересах всей Европы», — подчеркнул Зеленский.

Реклама

По словам президента, Франция передаст Украине лицензии на производство высокоточного вооружения.

«Украина получает лицензии на производство очень серьезного оружия — ракет SCALP, бомб AASM и совместно с Италией также ракет Aster 30. Франция будет сотрудничать с нами и другими партнерами также и в рамках антибаллистической программы FREYJA — нашей особой будущей силы», — сообщил глава государства.

ПВО для Украины

Отдельный блок договоренностей касается укрепления украинской противовоздушной обороны. Как отметил Зеленский, Украина станет первой страной, которая получит новейшие франко-итальянские зенитные ракетные комплексы SAMP/T NG, предназначенные для перехвата баллистических целей.

Кроме того, уже в этом году Франция передаст Украине два комплекса SAMP/T, а Франция и Италия ускорят поставки ракет Aster 30, которые должны поступить к октябрю.

Реклама

Еще одним важным элементом сотрудничества станет усиление боевой авиации Украины.

«Состоится и закупка первых 16 самолетов Rafale для украинской боевой авиации и вооружения к ним. Уже в этом году должно начаться обучение наших пилотов и механиков во Франции. После этого четыре первых самолета Rafale будут переданы ВСУ. Системно развиваем украинские боевые возможности», — заявил президент.

Новый пакет украинско-французского оборонного сотрудничества предусматривает не только передачу современного вооружения, но и локализацию производства отдельных видов ракетного вооружения, развитие систем противоракетной обороны и начало перевооружения Воздушных сил Украины многоцелевыми истребителями Rafale.

Новости партнеров