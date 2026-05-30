Украина и Канада запускают совместное производство дронов

Флаг Канады / © pixabay.com

Реклама

Украина и Канада подписали соглашение о запуске совместного производства разведывательных беспилотников для нужд сил обороны Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В рамках договоренности стороны создают новое совместное предприятие Airlogix-Sentinel.

Реклама

Он объединит украинскую defense tech-компанию Airlogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development.

Отмечается, что изготовленные дроны будут поставляться напрямую Силам обороны Украины.

В Министерстве обороны подчеркивают, что для канадской стороны партнерство открывает новые возможности расширения производственных мощностей в сфере критических технологий и доступа к решениям современной войны.

«Украина и Канада продолжат работать над совместными решениями, которые отвечают интересам обеих государств в рамках win-win партнерства и украинской стратегии обороны», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее сообщалось, что украинская компания Fire Point вместе с партнерами из ЕС создает новый комплекс ПВО Freya, который называют аналогом Patriot.

Мы ранее информировали, что украинские разработчики представили новый ударный дрон Бегемот, способный поражать цели на расстоянии до 300 километров и нести сразу две боевые части.

Новости партнеров