Украина использует новую систему ПВО / © Associated Press

Реклама

Украинские военные начали использовать новые зенитные ракетные комплексы «Десна», созданные в сотрудничестве с Норвегией.

Об этом стало известно после встречи министров обороны Украины и Норвегии 24 ноября, сообщает NRK.

Реклама

Министр обороны Украины Евгений Хмара подтвердил, что новые комплексы уже вовлечены в противовоздушную оборону страны и успешно выполняют боевые задания.

Реклама

«Десна уже работает в Украине и показывает эффективность в уничтожении беспилотников, в том числе реактивных. Сегодня с Норвегией обсудили дальнейшее масштабирование этого средства», — отметил он.

В свою очередь, министр обороны Норвегии Торе Сандвик сообщил, что в последние месяцы его страна приобрела и передала Украине несколько таких систем. Пока норвежское правительство прорабатывает возможности расширения проекта, чтобы комплексы могли защищать больше украинских регионов.

К созданию Десны присоединились украинские инженеры и норвежская оборонная компания Kongsberg. Сандвик положительно оценил результаты совместной работы.

Особенностью комплекса является соединение украинских ракет и пусковых установок с норвежской системой управления огнем. По словам главы норвежского оборонного ведомства, боеприпасы для этой системы стоят дешевле традиционных ракет-перехватчиков, которых сейчас не хватает на мировом рынке.

Реклама

Как отмечает Милитарный, новая разработка должна дополнить противовоздушные комплексы NASAMS, используемые Украиной с 2022 года. Благодаря более низкой стоимости украинских ракет их можно производить значительными партиями, что особенно важно для противодействия массированным атакам беспилотников.

Также сообщается, что в сентябре на международной выставке MSPO в Польше «Укроборонпром» представил зенитную ракету РК-2ПЗ. Она предназначена для применения в комплексах «Десна» и модернизированных зенитных ракетных комплексах «Стрела-10». Боеприпас был создан на основе украинской противотанковой ракеты «Барьер».

По информации Defense Express, еще в прошлом году компания Kongsberg объявила о намерении разрабатывать зенитные ракеты на основе украинских технологий. Для реализации соответствующих проектов в феврале 2024 г. было создано совместное украинско-норвежское предприятие.

Аналитики предполагают, что в Десне могут использовать систему управления огнем и командные пункты от NASAMS. Первоначально эта технология была рассчитана на использование американских ракет AIM-9, AIM-120 и AMRAAM-ER.

Реклама

Однако такие боеприпасы нужны также боевой авиации, поэтому они остаются дефицитными и дорогими. Именно поэтому для нового комплекса было рассмотрено альтернативное ракетное вооружение украинского производства.

«Вероятно, система „Десна“ использует 130-мм ракету РК-2ПЗ, которая происходит от семейства РК-2, используемого в ПТРК „Барьер“. Она имеет управление лазерным лучом и оснащена датчиками бесконтактного подрыва», — отметили аналитики.

В то же время, точные технические характеристики ракеты пока не разглашаются. По предварительным оценкам ее стоимость должна быть ниже, чем у американских аналогов, что делает такое вооружение целесообразным для уничтожения беспилотников.

Основным предназначением новой системы противовоздушной обороны называют защиту украинского неба от русских дронов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве с министром обороны Великобритании Уэсом Стритингом обсудил усиление украинской противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры от российских атак.

Мы ранее информировали, что Владимир Зеленский предложил партнерам передать Киеву ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T из имеющихся запасов, а получить новые ракеты, которые Украина уже заказала и которые изготовят в будущем.

Новости партнеров

Новости партнеров