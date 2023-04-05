Украина и Польша согласовали новый пакет военной помощи - Зеленский

Согласованный пакет помощи очень нужен для украинских военных именно сейчас.

Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву.

Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким сообщил президент Владимир Зеленский.

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Он заявил, что согласованный пакет помощи очень необходим для украинских военных именно сейчас. Зеленский отметил, что украинские военные нуждаются в помощи, поскольку они защищают свободу и независимость не только Украины, Польши, Европы, но и всего мира.

"Очень важно, чтобы те, кто сейчас в окопах на востоке, там, где горячо, на юге Украины, знали, что здесь, в Варшаве мы договорились о том, что даст Украине и каждому и каждому из наших воинов больше силы", – заявил президент.

Он также перечислил, что будет в новом пакете помощи: "Мы подписываем документ о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО в частности очень эффективных Piorun, и вы молодцы, что производите такой важный продукт, который защищает украинские жизни, МиГив и прочего вооружения, в котором мы так нуждаемся".

В свою очередь в канцелярии польского премьера сообщили, что "премьер-министр Моравецкий и президент Украины Зеленский подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в сфере поставки оборонного оборудования".

Напомним, ранее сообщалось, что Польша вскоре передаст украинским Вооруженным силам еще четыре истребителя МиГ-29. В настоящее время Украина получила от Варшавы четыре боевых самолета.

Кроме того, мы ранее информировали, что танки, переданные правительством Польши украинским военным для защиты от российских агрессоров, уже находятся на поле боя.

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