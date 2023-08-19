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Украина и Швеция будут совместно производить БМП CV-90

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Украина и Швеция будут совместно производить БМП CV-90

Шведская боевая машина CV-90

Швеция и Украина усилили сотрудничество по производству.

Представители Украины и Швеции в субботу, 19 августа, подписали декларацию о совместном производстве и обслуживании шведских боевых машин пехоты CV-90.

Об этом во время пресс-конференции заявил шведский премьер Ульф Кристерссон.

"Искренне приветствую сегодняшнее заявление о намерениях, подписанное несколько минут назад — совместное желание Швеции и Украины усилить сотрудничество по производству, обучению и обслуживанию платформы CV-90", — отметил премьер-министр Швеции.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 августа, сообщил о рабочем визите в Швецию вместе с первой леди Еленой Зеленской.

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Дата публикации
Просмотры
168
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