Украина и Швеция будут совместно производить БМП CV-90

Швеция и Украина усилили сотрудничество по производству.

Представители Украины и Швеции в субботу, 19 августа, подписали декларацию о совместном производстве и обслуживании шведских боевых машин пехоты CV-90.

Об этом во время пресс-конференции заявил шведский премьер Ульф Кристерссон.

"Искренне приветствую сегодняшнее заявление о намерениях, подписанное несколько минут назад — совместное желание Швеции и Украины усилить сотрудничество по производству, обучению и обслуживанию платформы CV-90", — отметил премьер-министр Швеции.

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Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 августа, сообщил о рабочем визите в Швецию вместе с первой леди Еленой Зеленской.

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