Украина и США готовят масштабное соглашение по дронам — CBS News

Вашингтон и Киев готовят новый оборонный меморандум / © Associated Press

Украина и Соединенные Штаты приближаются к заключению нового оборонного соглашения в сфере беспилотников. Стороны уже подготовили проект меморандума, который может стать первым шагом в масштабном сотрудничестве в производстве и экспорте военных технологий.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По данным журналистов, документ разрабатывали Государственный департамент США и посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина. Речь идет о возможности экспорта украинских военных технологий в США, а также создании совместных предприятий по производству дронов вместе с американскими компаниями.

На фоне войны между Ираном и Израилем украинские технологии в сфере беспилотников привлекли внимание союзников США. Как отмечает CBS News, Украина уже передавала партнерам на Ближнем Востоке дроны-перехватчики и специалистов по борьбе с иранскими Shahed, которые Россия активно использует против украинских городов.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что Украина уже заключила оборонные соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами. По его словам, еще почти 20 стран находятся на разных этапах переговоров по подобному сотрудничеству.

"Мы готовим позитивные новости для Украины", - заявил Зеленский.

Украинские технологии дронов могут выйти на американский рынок

По информации CBS News, украинская сторона впервые предложила США сотрудничество в сфере дронов еще в августе 2025 года после операции "Паутина", во время которой украинские беспилотники атаковали российские военные самолеты далеко в тылу РФ.

«Украинские чиновники подчеркивают, что такое сотрудничество будет выгодно для обоих государств. США могут помочь финансированием и масштабированием производства, тогда как у Украины уже есть значительный опыт создания дешевых и эффективных боевых дронов», — сообщает источник.

В частности, один из украинских производителей планирует выпустить более 3 миллионов FPV-дронов в 2026 году. Для сравнения, США в 2025 году произвели около 300 тыс. таких беспилотников.

Кроме того, украинские компании активно развивают технологии радиоэлектронной борьбы. К примеру, некоторые дроны уже могут работать без GPS-навигации, что позволяет обходить системы глушения сигнала.

В то же время переговоры по более широкому оборонному соглашению между Киевом и Вашингтоном пока сталкиваются с политическими трудностями. По данным CBS News, часть представителей Белого дома и Пентагона ранее не поддерживала идею передачи украинских технологий.

Однако подготовка меморандума может свидетельствовать об изменении подхода и постепенном продвижении договоренностей между двумя странами.

