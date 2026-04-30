Украина изобрела новый способ сбивать российские "непобедимые" ракеты "Кинжал" (фото)

Кинжалы

На фоне того, что запасы американских зенитных ракет Patriot могут сокращаться, Украина, вероятно, разработала новый способ противодействия российским гиперзвуковым ракетам Х-47М2 «Кинжал», которые в РФ считаются одними из самых быстрых и сложных для перехвата.

Об этом говорится в материале The Kyiv Independent со ссылкой на украинских специалистов по радиоэлектронной борьбе.

По словам командира подразделения «Нічна варта» с позывным «Алхимик», украинская система РЭБ смогла существенно снизить эффективность запусков «Кинжалов».

«Когда мы создаем свой электронный щит, из 59 запущенных "Кинжалов" только один достиг цели. Остальные были подавлены», — заявил он.

Речь идет о станциях РЭБ под названием Lima, которые, по словам разработчиков, работают по всей территории Украины с 2023 года.

Они влияют на навигационные системы ракет, в частности через:

подавление спутникового сигнала;

создание ложных сигналов (спуфинг);

воздействие на бортовые системы наведения.

По данным разработчиков, такие станции способны изменять траекторию полета ракет на дистанции до 300 км.

Сбитая российская ракета Х-47 М2 Кинжал после подавления украинским оружием Лима в неизвестном месте, Украина, в неустановленную дату. (Подразделение ПВО Нічний дозор)

Как работает новая РЭБ-система Украины против ракет «Кинжал»

Российские ракеты используют спутниковую навигацию и специальные антенны защиты от помех (CRPA), которые должны отфильтровывать фальшивые сигналы.

Однако украинские специалисты утверждают, что нашли способ обойти эту защиту.

«Мы смогли сделать так, чтобы антенны не понимали, откуда идет сигнал. Это позволяет нарушить навигацию ракеты», — пояснил «Алхимик».

По его словам, для эффективного подавления «Кинжала» нужно около 32 станций Lima.

Разработчики утверждают, что система уже якобы помогла отклонить от целей десятки ракет, в том числе 58 из 59 «Кинжалов» были подавлены, а часть ракет теряла навигацию и падала в открытой местности.

Украинские военные также сообщают об уменьшении точности российских ударов другими ракетами, в частности, «Искандерами».

В ВСУ отмечают, что технология является уникальной и не имеет прямых аналогов в мире, однако подчеркивают, что полная эффективность против всех типов ракет еще нуждается в проверке.

Ранее «Кинжалы» считались почти неуязвимыми для перехвата. В то же время появление современных систем ПВО, в частности Patriot, уже демонстрировало способность сбивать эти ракеты, хотя их поставка Украине остается ограниченной.

Новые решения РЭБ, по оценкам экспертов, могут стать более дешевой альтернативой классическим системам перехвата, поскольку не нуждаются в дорогих ракетах-перехватчиках.

