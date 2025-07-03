Украина масштабирует производство дронов: Умеров рассказал, сколько будут производить за год

Дрон / © Pixabay

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Украинская оборонная промышленность обладает мощностями для изготовления до 10 миллионов беспилотников в год.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, ключом к реализации потенциала есть надлежащее финансирование и международное сотрудничество.

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«Наша промышленность уже способна производить до 10 млн дронов в год. При надлежащем финансировании мы можем производить еще больше современных средств поражения», — подчеркнул Умеров.

По словам министра, правительство запускает проект привлечения инвестиций в оборонную отрасль, а также готово помогать компаниям в поиске партнеров, в частности через создание совместных предприятий.

Отдельное внимание уделяется кооперации с партнерами по формату Рамштайн.

Украина планирует объединить свои технологии с производственными мощностями других стран для масштабирования производства вооружения, необходимого для Сил обороны.

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Напомним, по словам Ивана Тимочка, разрабатывая дроны – перехватчики для обезвреживания «шахедов», Украина должна учитывать, что любое средство поражения очень быстро теряет свою актуальность.

Он подчеркнул, что параллельно должна проводиться подготовка специалистов, которые будут испытывать перехватчик, а после апробации должно происходить наработка определенной тактики его использования.

В Украине есть примерно 6–8 проектов дронов-перехватчиков, которые смогут действовать автономно, включая использование машинного зрения и автоматического управления.

Также на саммите НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер государства Эммануэль Макрон договорились о запуске производства дронов с участием Renault на территории Украины.

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