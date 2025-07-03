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Украина масштабирует производство дронов: Умеров рассказал, сколько будут производить за год
Правительство Украины запускает инициативу сотрудничества с партнерами из Рамштайна для совместного производства вооружения.
Украинская оборонная промышленность обладает мощностями для изготовления до 10 миллионов беспилотников в год.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
По его словам, ключом к реализации потенциала есть надлежащее финансирование и международное сотрудничество.
«Наша промышленность уже способна производить до 10 млн дронов в год. При надлежащем финансировании мы можем производить еще больше современных средств поражения», — подчеркнул Умеров.
По словам министра, правительство запускает проект привлечения инвестиций в оборонную отрасль, а также готово помогать компаниям в поиске партнеров, в частности через создание совместных предприятий.
Отдельное внимание уделяется кооперации с партнерами по формату Рамштайн.
Украина планирует объединить свои технологии с производственными мощностями других стран для масштабирования производства вооружения, необходимого для Сил обороны.
Напомним, по словам Ивана Тимочка, разрабатывая дроны – перехватчики для обезвреживания «шахедов», Украина должна учитывать, что любое средство поражения очень быстро теряет свою актуальность.
Он подчеркнул, что параллельно должна проводиться подготовка специалистов, которые будут испытывать перехватчик, а после апробации должно происходить наработка определенной тактики его использования.
В Украине есть примерно 6–8 проектов дронов-перехватчиков, которые смогут действовать автономно, включая использование машинного зрения и автоматического управления.
Также на саммите НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер государства Эммануэль Макрон договорились о запуске производства дронов с участием Renault на территории Украины.