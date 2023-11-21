Украина модернизировала танк Т-64: на что он способен, характеристики машины

Экипаж танка Т-64БВ1К может использовать машину как для ведения боя, так и для координации экипажей других машин и соседних сил во время их боя.

Танки Т-64 были основными довоенными танками Украины и по сей день остаются самыми многочисленными машинами в армии. Однако большинство этих танков было перестроено и существенно модернизировано.

Об этом пишет Forbes.

На вооружении Украины потенциально находятся 800 танков Т-64 50-летней давности. Большинство из них были перестроены и модернизированы. Некоторые – существенно модернизированы.

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Т-64БВ1К модификации 2022 года может стать наиболее модернизированным подвариантом многочисленного варианта Т-64БВ. Но таких танков может быть всего несколько десятков.

Завод имени Малышева анонсировал модернизированный танк Т-64БВ1К в начале 2022 года. Однако журналисты издания впервые внимательно посмотрели на машину только на этой неделе. О танке рассказывали украинские СМИ с передовой под Харьковом.

"1К со 125-миллиметровой пушкой после глубокой модернизации возвращается в игру и успешно выполняет боевые задания", — говорится в сообщении.

Новый модернизированный украинский Т-64БВ1К сняли на видео

Характеристики модернизированного танка Т-64БВ1К

Экипаж танка Т-64 из трех человек гордится своей 40-тонной машиной.

"Танк может поражать цели на расстоянии до 2,5 миль в режиме прямого огня", — похвастался один из членов экипажа.

По его словам, экипаж нанес удар с этого танка по российским траншеям, включая боеприпасы.

Но 125-миллиметровая гладкоствольная главная пушка танка Т-64БВ1К не новая. А его средства управления огнем в сочетании с тепловой оптикой ТПН-1-ТБО не лучше, чем у предыдущего основного варианта Т-64БВ модификации 2017 года.

Модернизированный танк Т-64БВ1К имеет дополнительную броню над топливными баками, но это также особенность более распространенного T-64БВ модификации 2022 года.

Танк 1K имеет дизельный двигатель мощностью 840 лошадиных сил вместо двигателя мощностью 700 л. с., приводящего в движение большинство Т-64. Однако, кажется, другие варианты Т-64БВ также имеют более мощный двигатель.

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Что такого есть у танка 1K модернизации 2022, чего не имеет вариант 2017 года и более старые Т-64 – это набор из трех цифровых радиостанций стандарта НАТО. В частности, речь идет об одной высокочастотной модели, которая, как сообщается, расширяет диапазон связи до 350 миль, что поражает.

Это позволяет экипажу 1K использовать танк как для ведения боя, так и для координации экипажей других танков и соседних сил во время их боя.

К слову, ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина запустила в серийное производство беспилотники-аналоги вражеских "Шахедов", и производит десятки этих дронов в месяц.

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