ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
Количество просмотров
106
Время на прочтение
2 мин

Украина может получить 16 самолетов из Чехии: ими планируют охотиться на российские реактивные дроны

Чешская сторона предварительно подтвердила возможность передачи дополнительных 12 машин.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пусковая установка реактивных беспилотников

Пусковая установка реактивных беспилотников / © Defence express

Украина может получить от Чехии 16 учебно-боевых самолетов L-39 Skyfox, которые планируют использовать для противодействия российским беспилотникам, в частности, реактивным дронам.

Об этом во время визита в Киев заявил первый вице-премьер правительства Чехии Карел Гавличек, сообщает Idnes.cz.

По словам чиновника, ранее уже была подтверждена возможность передать Украине четыре самолета. Теперь к этому количеству могут прибавить еще 12.

«Четыре из них уже были подтверждены ранее, теперь мы можем говорить еще о 12, и это предварительное подтверждение того, что это возможно», — сказал Гавличек.

Итак, речь идет о потенциальной передаче Украине 16 самолетов L-39 Skyfox.

Ранее Киев и Прага также обсуждали поставки легких штурмовиков L-159. Их рассматривали как средство уничтожения беспилотников. Во время одного из своих визитов в украинскую столицу о такой возможности сообщал и президент Чехии Петр Павел.

Однако эта инициатива не получила поддержки правительственной коалиции. Там объяснили, что L-159 необходимы чешским военным. Против передачи самолетов Украине, в частности, выступала партия SPD, имеющая квоту на должность министра обороны.

Дополнительной проблемой стало то, что производство L-159 уже приостановлено. Чешская авиастроительная компания Aero Vodochody предложила Украине более современную модель — L-39 Skyfox.

Эти самолеты оснащены двигателем Williams FJ44 и обновленным радиоэлектронным оборудованием. Благодаря этим характеристикам Skyfox, по оценке производителя, может быть более подходящим для задач противодействия беспилотникам, в частности, российским реактивным дронам.

Ранее сообщалось, что Итальянские власти могут пойти на фактическое прекращение дальнейших поставок ракет Aster.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский выразил надежду, что зимой в Украине опробуют первую европейскую систему противобаллистической защиты Freyja.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie