Украина может получить 16 самолетов из Чехии: ими планируют охотиться на российские реактивные дроны

Пусковая установка реактивных беспилотников / © Defence express

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Украина может получить от Чехии 16 учебно-боевых самолетов L-39 Skyfox, которые планируют использовать для противодействия российским беспилотникам, в частности, реактивным дронам.

Об этом во время визита в Киев заявил первый вице-премьер правительства Чехии Карел Гавличек, сообщает Idnes.cz.

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По словам чиновника, ранее уже была подтверждена возможность передать Украине четыре самолета. Теперь к этому количеству могут прибавить еще 12.

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«Четыре из них уже были подтверждены ранее, теперь мы можем говорить еще о 12, и это предварительное подтверждение того, что это возможно», — сказал Гавличек.

Итак, речь идет о потенциальной передаче Украине 16 самолетов L-39 Skyfox.

Ранее Киев и Прага также обсуждали поставки легких штурмовиков L-159. Их рассматривали как средство уничтожения беспилотников. Во время одного из своих визитов в украинскую столицу о такой возможности сообщал и президент Чехии Петр Павел.

Однако эта инициатива не получила поддержки правительственной коалиции. Там объяснили, что L-159 необходимы чешским военным. Против передачи самолетов Украине, в частности, выступала партия SPD, имеющая квоту на должность министра обороны.

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Дополнительной проблемой стало то, что производство L-159 уже приостановлено. Чешская авиастроительная компания Aero Vodochody предложила Украине более современную модель — L-39 Skyfox.

Эти самолеты оснащены двигателем Williams FJ44 и обновленным радиоэлектронным оборудованием. Благодаря этим характеристикам Skyfox, по оценке производителя, может быть более подходящим для задач противодействия беспилотникам, в частности, российским реактивным дронам.

Ранее сообщалось, что Итальянские власти могут пойти на фактическое прекращение дальнейших поставок ракет Aster.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский выразил надежду, что зимой в Украине опробуют первую европейскую систему противобаллистической защиты Freyja.

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