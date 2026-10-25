Украина может получить новое оружие против российских ракет: эксперт раскрыл возможный сценарий

Работа сил ПВО / © Associated Press

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Россия развивает малогабаритные дальнобойные крылатые ракеты «Филин», которые могут быть значительно дешевле средств противовоздушной обороны, используемых для их перехвата.

Об этом авиационный эксперт Константин Криволап заявил в эфире 24 канала .

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По словам Криволапа, ракета «Филина» имеет стреловидное крыло, что обеспечивает ей лучшие аэродинамические характеристики. Россияне заявляют, что она может развивать скорость до 800 км/ч, однако эксперт отметил, что пока не видел подтверждений таких показателей.

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В то же время, по его словам, на большой высоте фиксировали цель, двигавшуюся со скоростью почти 1000 км/ч.

У «Филина» есть стреловидное крыло. Она уже имеет более-менее хорошую аэродинамику. И она, по заявлениям россиян, может разгоняться до 800 км. Честно говоря, пока с этой ракетой не было такой скорости. Но, что интересно, что на больших высотах была замечена цель, которая шла со скоростью почти 1000 км, и похоже, что это была ракета типа или Филин, или Герань-5. Она шла высоко – 6000 м. И высокая скорость – почти 1000 км/ч. То есть, она была в трансзвуковой зоне», — сказал эксперт.

Криволап считает, что Россия и дальше будет пытаться наладить массовое производство недорогих крылатых ракет.

По оценке авиаэксперта, одна из целей применения дешевых ракет — заставить Украину тратить на их уничтожение более дорогие боеприпасы.

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«Фактически „Филин“ — это дешевая крылатая ракета. Для того, чтобы заставить нас использовать ракеты, которые будут значительно больше стоимости, чем эти "Филины" или "Герани-5". Поэтому наш ответ будет не в плоскости увеличения количества ракет Sidewinder, которыми мы будем это сбивать с помощью самолетов F-16 или ракетами МИСА из Миражей, или ракетой F-60 с МиГ-29», — отметил Криволап.

По его мнению, Украине следует разрабатывать более дешевые средства поражения, способные перехватывать такие цели с земли с помощью зенитно-ракетных комплексов.

Кроме создания новых средств противовоздушной обороны, Криволап отметил важность уничтожения мест запуска российских ракет и дронов.

Он также обратил внимание на сообщение о том, что для запуска "Филина" якобы не нужны специальные площадки для беспилотников - так называемые дронопорты. В то же время эксперт подчеркнул, что эта информация пока не подтверждена.

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«Но есть такое сообщение, что для „Филина“ не нужно строить дронопорты, они способны сами разгоняться до столь больших скоростей. Это все заявления. Это еще не проверено, но в этом направлении россияне будут двигаться однозначно», – объяснил Криволап.

Ранее сообщалось, что Россия испытывает новую баллистическую ракету дальностью до 800 километров .

Мы ранее информировали, что Россия продолжает использовать террор против гражданских в Украине как главный рычаг давления во время мирных переговоров .

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