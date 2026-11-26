Patriot

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Пентагон сообщил о планах расширить промышленное взаимодействие с европейскими партнерами и Украиной для наращивания выпуска систем Patriot.

Об этом американское оборонное ведомство заявило в ответе на запрос Голоса Америки.

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В Пентагоне отметили, что сначала поддерживали инициативы, направленные на углубление международного промышленного сотрудничества и укрепление глобальных цепей поставок. Это должно помочь увеличить объемы производства как имеющихся, так и будущих модификаций комплексов Patriot.

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В ведомстве также рассказали о мерах, которые уже предпринимаются для реализации этой стратегии.

«Для реализации этого обязательства Министерство войны предпринимало ряд параллельных мер, чтобы ускорить трансатлантическое промышленное сотрудничество с европейскими партнерами и Украиной в сфере систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, и продолжает эту работу по сей день», — говорится в заявлении Пентагона.

В то же время, американское оборонное ведомство не предоставило четкого ответа относительно сообщений о задержках с поставкой Украине ракет-перехватчиков. В Пентагоне ни подтвердили, ни опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось, что, несмотря на политические договоренности и положительную реакцию производителей, Украина пока не имеет необходимых лицензий для организации производства ракет PAC-2 и PAC-3.

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Мы ранее информировали, что министр обороны США Пит Гегсет до сих пор не дал окончательного разрешения на передачу Украине около 60 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, хотя Вашингтон согласовал их поставки.

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