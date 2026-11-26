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Украина может получить особую роль в производстве Patriot: в США сделали заявление о сотрудничестве
В США увеличить производство систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и усилить цепи снабжения.
Пентагон сообщил о планах расширить промышленное взаимодействие с европейскими партнерами и Украиной для наращивания выпуска систем Patriot.
Об этом американское оборонное ведомство заявило в ответе на запрос Голоса Америки.
В Пентагоне отметили, что сначала поддерживали инициативы, направленные на углубление международного промышленного сотрудничества и укрепление глобальных цепей поставок. Это должно помочь увеличить объемы производства как имеющихся, так и будущих модификаций комплексов Patriot.
В ведомстве также рассказали о мерах, которые уже предпринимаются для реализации этой стратегии.
«Для реализации этого обязательства Министерство войны предпринимало ряд параллельных мер, чтобы ускорить трансатлантическое промышленное сотрудничество с европейскими партнерами и Украиной в сфере систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, и продолжает эту работу по сей день», — говорится в заявлении Пентагона.
В то же время, американское оборонное ведомство не предоставило четкого ответа относительно сообщений о задержках с поставкой Украине ракет-перехватчиков. В Пентагоне ни подтвердили, ни опровергли эту информацию.
Ранее сообщалось, что, несмотря на политические договоренности и положительную реакцию производителей, Украина пока не имеет необходимых лицензий для организации производства ракет PAC-2 и PAC-3.
Мы ранее информировали, что министр обороны США Пит Гегсет до сих пор не дал окончательного разрешения на передачу Украине около 60 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, хотя Вашингтон согласовал их поставки.