Украина может получить системы Patriot из Израиля: что известно

По неофициальным данным Трамп согласовал передачу Украине Patriot из Израиля

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По неофициальной информации, Соединенные Штаты Америки могут передать Украине пять находившихся на вооружении в Израиле зенитно-ракетных комплексов Patriot. Эти системы модернизируются и, вероятно, будут переданы безвозмездно.

Об этом сообщил глава Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк в эфире «Новости.LIVE».

«У меня есть такая неофициальная информация. Вы хотели сенсацию, я вам выдал», — заявил Романюк, говоря о возможном предоставлении Украине ЗРК Patriot.

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Он добавил, что получил неофициальную информацию, согласно которой президент США Дональд Трамп якобы согласовал вопрос о выделении Украине пяти батарей ЗРК Patriot. Эти комплексы уже были демонтированы из Израиля, где они эксплуатировались в течение 30 лет, и отправлены в Польшу и Америку.

«Это, вероятно, те системы, о которых ранее говорили, что Израиль передал их Украине , а он нам не передал», – уточнил Романюк.

В настоящее время эти системы проходят ремонт, реставрацию и модернизацию в США, в том числе получают новую электронику.

По словам Романюка, передача этих систем Украине, скорее всего, будет безвозмездной.

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"Это такая своеобразная "военная тайна", которую я вам обнародовал", - подытожил Юрий Романюк.

Напомним, Израиль опроверг передачу Украине ЗРК Patriot . В МИДе Израиля заявили, что слова посла Михаэля Бродского «не соответствуют действительности».