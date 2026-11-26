Eurofighter Typhoon / © Reuters

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Украина обратилась в Италию с запросом на получение от 10 до 20 истребителей Eurofighter Typhoon первого поколения, которые итальянские Военно-воздушные силы планируют постепенно вывести из эксплуатации.

Об этом сообщает La Repubblica.

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По информации издания, переговоры между Киевом и Римом продолжаются, однако окончательного решения о передаче самолетов пока нет.

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Италия имеет 26 истребителей Eurofighter Typhoon первой серии (Tranche 1). Их планируют заменить 24 новыми самолетами, закупка которых предусматривает контракт с компанией Leonardo, заключенный в декабре 2024 года.

Согласно документам итальянского парламента, старые истребители должны начать выводить из эксплуатации с 2028 года по истечении срока службы.

Согласится ли Италия передать самолеты Украине

По данным австрийского издания Militär Aktuell со ссылкой на Il Giornale d'Italia, количество истребителей, возможные сроки поставки и необходимые разрешения остаются неопределенными.

Министерство обороны Италии официально не подтвердило украинский запрос. Министр обороны Гвидо Крозетто пока не комментировал возможную передачу самолетов.

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Как сообщает Milano Finanza, этот вопрос мог обсуждаться во время встречи премьер-министра Италии Джорджи Мелони с президентом Украины Владимиром Зеленским 13 ноября в Дублине. После переговоров Зеленский сообщил, что стороны обсуждали противовоздушную оборону и ракеты.

В то же время, передача истребителей может столкнуться с политическими препятствиями. Партия "Лига" Маттео Сальвини выступает против продления военной помощи Украине до 2027 года. Кроме того, некоторые итальянские сенаторы считают, что даже передача техники, которую планируют списать, потребует одобрения парламента.

По сообщению La Repubblica, дополнительное напряжение в отношениях возникло после вероятных ударов украинских беспилотников по российским судам в ливийском порту Бенгази 22 ноября. Впоследствии Крозетто вызвал украинского военного атташе, прибывшего вместе с послом Игорем Брусилом.

Чем Eurofighter Typhoon могут помочь Украине

Истребители первого поколения Eurofighter Typhoon разрабатывали в первую очередь для перехвата воздушных целей. Их возможности наносить удары по наземным объектам ограничены.

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Для Украины эти самолеты могли стать дополнительным средством борьбы с российскими беспилотниками и ракетами, а также помочь противодействовать вражеской авиации, применяющей управляемые авиабомбы вблизи линии фронта.

В случае получения Eurofighter, они дополнят американские F-16 и французские Mirage 2000. Также ожидается, что в будущем Украина сможет получить шведские Gripen.

В то же время, появление нового типа истребителей потребует дополнительного обучения пилотов, поставок запчастей и создания системы технического обслуживания.

Стоит отметить, что Великобритания уже сняла с вооружения собственные Eurofighter Typhoon первого поколения, однако Украине их не передавала.

Истребители для Украины: последние новости

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина может получить дополнительные истребители F-16 до конца 2026 года. В частности новые самолеты ожидают от Бельгии.

По словам главы государства, украинским воздушным силам необходимо еще по меньшей мере 40 истребителей F-16, поскольку часть имеющихся самолетов постоянно находится на ремонте и техническом обслуживании и не может выполнять боевые задания.

В то же время, во время 37-го заседания в формате «Рамштайн» Бельгия объявила о намерении передать Украине 10 истребителей F-16 до конца 2026 года. Помимо самолетов страна планирует предоставить ракеты для противовоздушной обороны, а также 70-мм и 20-мм боеприпасы для F-16.

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