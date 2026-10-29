Тайвань / © Associated Press

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Украина в войну с Россией разработала современные морские беспилотники и новые тактики их применения.

Об этом говорится в колонке The Washington Post, которую написали соучредитель и директор по аналитике Центра международной безопасности имени Серпенса Катарина Бучатская и контр-адмирал ВМС США в отставке, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Марк Монтгомери.

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По мнению авторов, украинский опыт морской войны может помочь Тайваню подготовиться к потенциальному нападению Китая. В то же время, Украина способна сыграть новую роль в международной безопасности — передавать практические знания демократическим государствам, которые могут столкнуться с военными угрозами со стороны партнеров России.

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Исследователи уже опрашивают украинских военных, пытаясь выяснить, как они организовали бы комплексную оборону Тайваня. Главная ценность такого анализа состоит в том, что украинские специалисты опираются на реальный опыт войны, которого нет у многих других армий.

«Инстинкт и интуиция украинцев дают им уникальную точку зрения: они понимают, как адаптироваться или провести военно-морскую кампанию практически в любых условиях», — отмечают авторы.

Сценарий потенциального китайского нападения на Тайвань отличается от российской агрессии против Украины. По оценкам авторов, в случае попытки силового захвата острова Китай может задействовать тысячи судов и сотни вертолетов, пытаясь быстро преодолеть Тайваньский пролив.

Для противодействия масштабной атаке Тайваню могут потребоваться тысячи беспилотных аппаратов. Их задача состоит в том, чтобы задержать силы противника и выиграть время для организации обороны.

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Украинские операторы, участвовавшие в моделировании возможных боевых сценариев, обратили внимание на сильные и слабые стороны защитников. В частности, они отметили, что туман и бурное море не будут препятствовать применению беспилотников. Напротив, подобные условия могут помочь им оставаться незаметными для противника.

Также украинские военные предложили постоянно оценивать развитие ситуации, учитывая возможные волны атак и использование природных и искусственных укрытий для дронов вдоль побережья острова.

Авторы считают, что украинский опыт применения морских беспилотников может пригодиться не только Тайваню. Его могут использовать страны Балтии, юго-западные острова Японии, Филиппины и Военно-морские силы США.

Таким образом, Украина может усилить свою роль в сфере международной безопасности, передавая другим государствам практические знания о противодействии морским угрозам.

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В то же время Китай, поддерживающий тесные отношения с Россией, может изучать ее боевой опыт и учитывать его в собственной военной стратегии. Поэтому, по мнению авторов, распространение украинских наработок среди потенциальных партнеров имеет важное значение для сдерживания возможных угроз.

Ранее сообщалось, что Тайвань начал обучать гражданских управлять дронами для нужд гражданской обороны.

Мы ранее информировали, что Китай может решиться на силовой захват Тайваня в 2028 году или позже, если власть в стране сохранит действующая Демократическая прогрессивная партия во главе с Лаем Чин Тэ.

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