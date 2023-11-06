Украина наращивает производство оружия, потому что не может постоянно зависеть от партнеров — Кулеба

Украина активно наращивает производство всех видов вооружений, чтобы меньше зависеть от поставки оружия от стран партнеров.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Welt.

Он отметил, что Украина не может себе позволить зависеть от поддержки Соединенных Штатов ввиду выборов, которые состоятся в 2024 году.

"Что касается возможных событий в 2024 году (после президентских выборов в США – ред.), то нам придется подождать и посмотреть. Но мы готовимся, потому что не можем позволить себе зависеть исключительно от американской поддержки. Поэтому мы сейчас вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, значительно наращиваем объемы выпуска и милитаризуем нашу экономику”, – отметил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что воины ВСУ усовершенствовали ЗРК Avenger, чтобы еще эффективнее сбивать российские цели.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные в Германии продолжили обучение на комплексах противовоздушной обороны Patriot.

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