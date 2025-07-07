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Украина нарастила производство дронов на 900% — но в этом одно слабое звено
Украинское дроностроение выросло на 900 процентов в год, но аналитики Atlantic Council и Georgetown указывают на критические риски — от нехватки патентов до проблем качества.
Украинское производство беспилотников за последний год выросло на 900% — с примерно 20 тысяч единиц ежемесячно летом 2024 года до 200 тысяч сегодня. Это стало одним из ключевых направлений адаптации Украины к затяжной войне и ответа на новую тактику боевых действий, ориентированную на массовое применение дронов.
Об этом говорится в аналитическом материале Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review, передает Defense Express.
Авторы исследования признают успехи Украины, но также указывают ряд системных проблем, которые могут сдерживать развитие отрасли в долгосрочной перспективе.
Одной из таких проблем есть низкий уровень подачи патентов на беспилотные технологии. По мнению исследователей, защита интеллектуальной собственности стимулирует инновации и позволяет сохранять технологические преимущества. В то же время, как отмечают украинские эксперты Defense Express, статистика подачи патентов за 2022–2023 годы не отражает современное состояние отрасли, поскольку масштаб производства существенно вырос только за последние месяцы.
Еще один аспект – недостаток долгосрочных контрактов для производителей. Как считают авторы отчета, именно стабильный заказ позволяет предприятиям планировать расширение, инвестировать в персонал и налаживать поставки компонентов. В этом вопросе украинская оборонная промышленность давно требует более прозрачного подхода от государства.
Также в исследовании поднят вопрос качества продукции. Западные аналитики советуют установить единые стандарты для дронов во избежание проблем с эксплуатацией. Впрочем, как отмечают украинские эксперты, главная проблема не столько в отсутствии технических требований, сколько в контроле их соблюдения.
По мнению авторов, Украина должна найти баланс между массовым производством и инвестициями в высокотехнологичные решения: дроны с оптоволоконным управлением, системы искусственного интеллекта и специализированные типы БПЛА. Среди приоритетов — развитие инновационных платформ типа Brave1, а также привлечение иностранных инвесторов к производству.
Исследование подводит итог: Украина демонстрирует беспрецедентный прогресс в сфере дроностроения, но для сохранения темпов нужна институциональная поддержка, защита технологий и переход к стратегии долгосрочного развития.
Напомним, что Украина подписала соглашение о сотрудничестве с американской компанией Swift Beat, предусматривающей изготовление сотен тысяч дронов уже в этом году и возможность значительно масштабировать производство в 2026 году.