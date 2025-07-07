Украина нарастила производство дронов на 900% — но в этом одно слабое звено

Украина нарастила производство дронов. / © Отдельный отряд БССН "Тайфун"

Реклама

Украинское производство беспилотников за последний год выросло на 900% — с примерно 20 тысяч единиц ежемесячно летом 2024 года до 200 тысяч сегодня. Это стало одним из ключевых направлений адаптации Украины к затяжной войне и ответа на новую тактику боевых действий, ориентированную на массовое применение дронов.

Об этом говорится в аналитическом материале Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review, передает Defense Express.

Авторы исследования признают успехи Украины, но также указывают ряд системных проблем, которые могут сдерживать развитие отрасли в долгосрочной перспективе.

Реклама

Одной из таких проблем есть низкий уровень подачи патентов на беспилотные технологии. По мнению исследователей, защита интеллектуальной собственности стимулирует инновации и позволяет сохранять технологические преимущества. В то же время, как отмечают украинские эксперты Defense Express, статистика подачи патентов за 2022–2023 годы не отражает современное состояние отрасли, поскольку масштаб производства существенно вырос только за последние месяцы.

Еще один аспект – недостаток долгосрочных контрактов для производителей. Как считают авторы отчета, именно стабильный заказ позволяет предприятиям планировать расширение, инвестировать в персонал и налаживать поставки компонентов. В этом вопросе украинская оборонная промышленность давно требует более прозрачного подхода от государства.

Также в исследовании поднят вопрос качества продукции. Западные аналитики советуют установить единые стандарты для дронов во избежание проблем с эксплуатацией. Впрочем, как отмечают украинские эксперты, главная проблема не столько в отсутствии технических требований, сколько в контроле их соблюдения.

По мнению авторов, Украина должна найти баланс между массовым производством и инвестициями в высокотехнологичные решения: дроны с оптоволоконным управлением, системы искусственного интеллекта и специализированные типы БПЛА. Среди приоритетов — развитие инновационных платформ типа Brave1, а также привлечение иностранных инвесторов к производству.

Реклама

Исследование подводит итог: Украина демонстрирует беспрецедентный прогресс в сфере дроностроения, но для сохранения темпов нужна институциональная поддержка, защита технологий и переход к стратегии долгосрочного развития.

Напомним, что Украина подписала соглашение о сотрудничестве с американской компанией Swift Beat, предусматривающей изготовление сотен тысяч дронов уже в этом году и возможность значительно масштабировать производство в 2026 году.