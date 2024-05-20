Украина настаивает на разрешении бить по территории России оружием от США: заявление Маркаровой

Дипломатка отметила, что Украина защищается, "независимо от того, наносим мы удары по российским войскам на нашей территории или российским войскам за пределами нашей территории".

Украина настаивает на разрешении наносить удары по целям на территории России оружием от США. Также государство сейчас очень нуждается в как можно большем количестве вооружения и должно получить его как можно быстрее.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в эфире телеканала CBS, сообщает издание Politico.

Дипломат сообщила, что Украине сейчас очень нужно как можно больше оружия.

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"Нет такого понятия, как достаточно быстро, когда мы противостоим такому злому врагу, и мы должны наверстать упущенное в течение длительной паузы", — сказала Маркарова, добавив, что это должно произойти "быстрее".

Посол заявила, что Украине нужно больше систем ПВО, чтобы ответить на усиление российских ударов по громадам государства.

"Мы очень благодарны тем, кто предоставляет нам свои системы. Мы благодарны США за то, что они ищут их, позволяют, финансируют некоторые из них, но нам нужно больше, и пора буквально принять несколько смелых решений и предоставить нам больше этого, чтобы мы могли увидеть их сразу, где они нам нужны", – рассказала дипломат.

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Она также подчеркнула, что Украина настаивает на разрешении наносить удары по целям на территории России оружием американского производства.

"Мы защищаемся. Независимо от того, наносим мы удары по российским войскам на нашей территории или российским войскам за пределами нашей территории. И мы пытаемся это делать. Но, конечно, есть определенные ограничения. Сейчас я не буду публично вдаваться в дискуссии с США или любым другим нашим партнером. Но я просто хочу сказать, что понятно, что Россия здесь агрессор", — высказалась Маркарова.

Напомним, в отчете Института изучения войны сообщалось, что украинские официальные лица пытаются добиться от администрации президента США Джо Байдена отмены запрета на использование оружия американского производства для ударов по территории России, объясняя, что такая политика удерживала их от атак на позиции врага во время подготовки к большому наступлению россиян на Харьковщину.

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