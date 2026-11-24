Президент Украины / © Владимир Зеленский

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Украина еще не получила официальных лицензий на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot — PAC-2 и PAC-3. Хотя Киев получил устные заверения от президента США Дональда Трампа, его команды и положительную реакцию компаний-производителей фактического разрешения на производство пока нет.

Об этом шла речь во время общения лидеров Украины и Венгрии Владимира Зеленского и Петера Мадяра с медиа 24 ноября.

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По словам украинского президента, вопрос лицензирования остается одним из серьезных вызовов для Украины, поскольку задержка препятствует запуску производства ракет.

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«Мы на словах получили от Белого дома подтверждение, получили лично от президента Трампа. Но не получили в реальности эти лицензии», — отметил глава государства.

Зеленский уточнил, что украинская сторона также получила подтверждение от команды Трампа, ответственной за этот вопрос. Кроме того, положительную реакцию выразили компании, производящие ракеты PAC-2 и PAC-3.

В то же время, документального оформления разрешений до сих пор нет.

Почему задержка с лицензиями критична для Украины

Отдельно президент обратил внимание на ситуацию с Германией. По его словам, Берлин также получил необходимые подтверждения, однако пока не приступил к производству ракет.

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Украина заинтересована в том, чтобы Германия как можно скорее запустила этот процесс. Отсутствие фактических лицензий тормозит реализацию планов.

«Это важный вопрос и серьезный вызов, потому что мы хотим, чтобы Германия уже начала производить, а она также пока не производит, хотя она получила много подтверждений, и хочется ускорить этот процесс. И поэтому для нас это острый вопрос, очень острый вопрос», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что сегодня, 24 ноября, в Украине состоялась встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадяра, которую глава венгерского правительства назвал «открытием нового раздела» в двусторонних отношениях.

В частности, на Закарпатье Владимир Зеленский и Петер Мадяр вместе почтили память погибших воинов в Ужгороде и заявили об урегулировании сразу 10 спорных вопросов.

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