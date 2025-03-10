Украина нейтрализует российские КАБы: ВСУ нашли способ противодействия "чудо-оружию" РФ

По данным украинской разведки, всего за одну неделю сентября 2024 года Россия сбросила более 900 КАБов вдоль всей линии фронта.

Российские планирующие авиабомбы (КАБ), ранее казавшиеся невозможными для перехвата, потеряли эффективность на фронте. Украинским военным удалось заблокировать их навигационную систему благодаря успеху в сфере радиоэлектронной борьбы.

Об этом рассказывает The Telegraph.

По данным украинской разведки, всего за одну неделю сентября 2024 года Россия сбросила более 900 КАБов вдоль всей линии фронта. Это оружие наносило масштабные разрушения украинской инфраструктуре и позиции войск. Благодаря крыльям и спутниковому наведению бомбы могли поражать цели на значительном расстоянии, что делало их одним из ключевых элементов тактики врага.

Однако спустя год ситуация изменилась. Российские военные каналы начали сообщать об утрате эффективности этих бомб. По словам анонимного российского пилота, ведущего Telegram-канал Fighterbomber, украинские глушители "переполнили линию фронта", фактически нейтрализуя системы наведения.

"Все системы коррекции со спутниковым наведением вышли из чата", – написал он, признавая провал российской тактики.

Траектория запуска КАБов. / Фото: The Telegraph

Глушители могут быть как отдельными мобильными станциями, так и интегрированными в системы обороны самолетов – аналогично западным истребителям F-16. Они блокируют сигнал спутниковой навигации бомб, из-за чего КАБы начинают неконтролируемо падать.

Как следствие, вместо ударов по штабу или составу боеприпасов российские бомбы часто превращаются в неразорвавшиеся снаряды и приземляются в полях. По данным Fighterbomber, теперь для уничтожения одной цели Россия вынуждена сбрасывать до 16 КАБов, тогда как раньше хватало одной-двух.

Еще несколько месяцев назад аналитики полагали, что планирующие авиабомбы невозможно заглушить.

"Российские КАБы должны быть оснащены устойчивой к глушению навигационной системой. Если они уязвимы – это либо серьезный провал российской разработки, либо Украина нашла способ обходить эту защиту", – заявил военный эксперт Том Уиттингтон в комментарии The Telegraph.

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По его словам, учитывая, что российские КАБы активно использовались несколько месяцев подряд, более вероятен второй вариант – Украина разработала эффективную тактику противодействия.

Утраты эффективности авиабомб стали серьезным ударом по стратегии Кремля. Еще в конце 2024 г. КАБы сыграли ключевую роль в российских наступлениях, помогая войскам продвигаться самыми быстрыми темпами с начала войны.

Пока же третий месяц подряд российские наступления замедляются, что может быть связано с потерей эффективности КАБов.

"Теперь Украина не позволяет России надежно поражать цели в тылу. Москва не может эффективно нарушать украинскую логистику, а значит — российские войска не могут двигаться с такой скоростью и маневрировать на поле боя", — объясняет Уиттингтон.

Ранее перед сухопутным наступлением Россия производила массированные авиаудары для ослабления украинских позиций. Теперь этот подход может больше не работать.

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Несмотря на успех в радиоэлектронной борьбе Украине придется бороться за сохранение этого преимущества. Приостановка военной помощи США может негативно отразиться на работе украинских систем РЭС.

По информации Forbes, пауза в снабжении повлияла на возможности радиолокационных глушителей на украинских F-16. Это может осложнить борьбу с российскими ударами, если Запад не возобновит поддержку.

Однако главное уже произошло — "чудо-оружие" России больше не непобедимо. Украина доказала, что может находить решение даже против современной угрозы на поле боя.

Европейские страны активно сотрудничают с оборонными компаниями, чтобы компенсировать нехватку американской поддержки в сфере радиоэлектронной борьбы. Однако эксперты предупреждают, что замещение технологий США может занять время, а непрерывная работа систем РЭС имеет решающее значение для успеха Украины на фронте.