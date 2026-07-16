Украина обогнала США по дронам — экс-директор ЦРУ назвал цифры

Дэвид Петреус / © Associated Press

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Бывший директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и генерал в отставке Дэвид Петреус заявил, что Украина достигла беспрецедентных масштабов по использованию беспилотников на поле боя, а Соединенные Штаты значительно отстают по объемам их производства.

Об этом Петреус сказал, комментируя развитие украинских беспилотных технологий, сообщает ClashReport.

По его словам, украинские военные сейчас применяют 10 тысяч и более дронов ежедневно.

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«Украина сейчас использует 10 тысяч или больше дронов в день. Это просто ошеломляюще», — подчеркнул бывший глава ЦРУ.

Сравнение объемов производства беспилотников Украины и США

Он также привел сравнение объемов производства беспилотников.

По словам Петреуса, в 2025 году Украина произвела около 3,5 миллиона дронов, тогда как США — всего около 300 тысяч.

«У нас нет ничего подобного тому, что имеет Украина», — отметил он.

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Экс-директор ЦРУ подчеркнул, что украинский опыт применения и производства беспилотников стал уникальным и существенно изменил характер войны.

Напомним, украинские дроны превратили также российский тыл в опасную зону. Они все сильнее разрушают логистику оккупантов. Однако эксперты предупреждают, что даже этого преимущества может оказаться недостаточно для прорыва фронта.

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