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Украина обогнала США по дронам — экс-директор ЦРУ назвал цифры
Украина использует более 10 тыс. дронов в день, США отстают, сообщил экс-директор ЦРУ.
Бывший директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и генерал в отставке Дэвид Петреус заявил, что Украина достигла беспрецедентных масштабов по использованию беспилотников на поле боя, а Соединенные Штаты значительно отстают по объемам их производства.
Об этом Петреус сказал, комментируя развитие украинских беспилотных технологий, сообщает ClashReport.
По его словам, украинские военные сейчас применяют 10 тысяч и более дронов ежедневно.
«Украина сейчас использует 10 тысяч или больше дронов в день. Это просто ошеломляюще», — подчеркнул бывший глава ЦРУ.
Сравнение объемов производства беспилотников Украины и США
Он также привел сравнение объемов производства беспилотников.
По словам Петреуса, в 2025 году Украина произвела около 3,5 миллиона дронов, тогда как США — всего около 300 тысяч.
«У нас нет ничего подобного тому, что имеет Украина», — отметил он.
Экс-директор ЦРУ подчеркнул, что украинский опыт применения и производства беспилотников стал уникальным и существенно изменил характер войны.
Напомним, украинские дроны превратили также российский тыл в опасную зону. Они все сильнее разрушают логистику оккупантов. Однако эксперты предупреждают, что даже этого преимущества может оказаться недостаточно для прорыва фронта.