Украина опробовала новую баллистическую ракету отечественной разработки: что известно об оружии — The War Zone

Новая украинская баллистическая ракета, о которой сообщил президент Украины Владимир Зеленский, прошла успешное испытание и может стать большим шагом в развитии дальнебойного ударного потенциала страны.

Об этом пишут в своем материале военные специалисты профильного портала The War Zone.

Специалисты проанализировали несколько аспектов функционала и особенностей загадочной баллистической ракеты, про испытание которой рассказал Зеленский.

28 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ее дальнобойность якобы составляет до 600-700 км.

Однако специалисты портала Defense Express предположили, что Подоляк мог оговориться и подразумевал не баллистическую ракету, а ракету-дрон "Паляница", заявленная дальность которой составляет именно 600-700 км.

В материале аналитика The War Zone Джозефа Тревитика говорится о нескольких возможных вариантах того, что представляет собой новая украинская баллистическая ракета.

Изображение по испытанию ракетного двигателя 2018 года, связанного с разработкой ракеты Гримм-2. Фото: Mil.in.ua

"Доработан оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2" — давняя разработка украинского КБ Южное, работы над которым начались более десяти лет назад. Испытание ракетного двигателя для этого ОТРК состоялось в 2018 году, в том же году на военном параде в Киеве была продемонстрирована 10-колесная транспортно-монтажно-пусковая установка комплекса "Гром-2" (он же "Сапсан") на две ракеты с маркировкой ВСУ", — говорится в исследовании.

Внешне этот ОТРК и его ракета очень похожи на российскую ракету "Искандер-М". Специалисты предполагают, что "Гром-2" может иметь радиус действия от 280 км до 500 км. Одной из целей разработки этого ОТРК было желание заменить устаревшие баллистические системы "Точка" и "Точка-У", которые остались на вооружении Украины с советских времен (их дальность составляет соответственно 70 км и 120 км).

Напомним, новейшая ракета "Паляница" нацелена на ВВС России. Пока страна-агрессор наращивает свои атаки беспилотниками и ракетами большой дальности, Украина отвечает тем же.

Ранее, 24 августа, Украина впервые применила новое оружие собственного производства — ракету-дрон "Паляница". Об этом сообщал президент Владимир Зеленский во время празднования Дня Независимости.

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