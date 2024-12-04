Украина ожидает новые системы ПВО для ядерных объектов после переговоров с НАТО

В Украине есть "19 стратегических объектов", среди которых и объекты ядерной энергетики, требующие особой защиты.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил об успешных переговорах со странами НАТО по поставке новых систем противовоздушной обороны.

Об этом он заявил журналистам во время министерской встречи НАТО, передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Сибига подчеркнул, что из-за усиления российских воздушных атак "усилия дипломатической службы направлены на усиление ПВО". Он также подтвердил информацию о "19 стратегических объектах", среди которых и объекты ядерной энергетики, требующие особой защиты.

"Я проинформировал партнеров о том, что Россия атаковала объекты нашей ядерной энергетической инфраструктуры. Россия провоцирует ядерный инцидент с глобальными последствиями, это большая опасность не только для Украины, здесь расстояния не помогут", – отметил министр.

По словам Сибиги, Украина обратилась к партнерам с просьбой предоставить системы NASAMS, IRIS-T и Hawk, которые будут направлены на защиту конкретных объектов.

“Время играет ключевую роль, и наша цель – до конца года поставить эти системы для защиты конкретных объектов. Партнеры попросили дополнительную информацию, мы ее предоставляем”, – добавил он.

Кроме двусторонних переговоров, министр сообщил об обсуждении вопроса поставки ПВО для защиты украинской энергетической инфраструктуры в формате Совета Украина-НАТО.

"Я благодарен генсеку Марку Рютте, который сфокусировал на этом вопросе значительную часть обсуждения", — заявил Сибига, выразив надежду, что необходимые решения будут приняты.

Напомним, что НАТО подтвердило готовность помочь Украине в усилении противовоздушной обороны, в том числе поставки дополнительных систем ПВО.

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