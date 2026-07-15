Украина перенесла бои в Россию: как дальнобойные дроны и ракеты меняют ход войны

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Развитие дальнобойных беспилотников и ракет, а также поддержка европейских партнеров позволили Киеву перенести боевые действия на территорию страны-агрессору Россию.

Об этом пишет The New Yorker.

Издание отмечает, что в последние недели президент США Дональд Трамп стал гораздо позитивнее оценивать перспективы Украины в войне. После встречи с президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре он заявил, что между ними сложились хорошие отношения, а украинские удары по территории РФ назвал "эскалацией, которая может помочь приблизить завершение войны".

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Во время саммита Трамп спросил Зеленского, согласился ли тот поехать в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

«Это было бы небезопасно. Там очень много украинских дронов», – ответил украинский президент.

Война получила второй фронт

Как отмечает The New Yorker, сегодня война фактически ведется на двух фронтах.

Первый – традиционный, на востоке Украины, где российские войска продолжают наступление в Донецкой области. В то же время темпы продвижения окупантов существенно замедлились. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Россия ежемесячно теряет более 30 тысяч военных, продвигаясь на отдельных участках менее чем на 100 метров в сутки.

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Второй фронт открылся в воздухе над Россией.

За последние недели Украина сообщила о поражении ряда стратегических объектов РФ, среди которых:

нефтяной терминал в Санкт-Петербурге;

центр спутниковой связи вблизи Москвы;

завод в Волгограде, производящий компоненты для российских ракет;

крупные нефтеперерабатывающие заводы в Московской и Омской областях.

Отдельно журналисты обращают внимание на ситуацию в оккупированном Крыму, где после регулярных украинских ударов наблюдается дефицит горючего и перебои с электроснабжением. Поэтому оккупационные власти даже отменили все детские летние лагеря до конца сезона.

Европейские деньги, американская разведка и украинское производство

Издание отмечает, что США фактически прекратили прямые поставки вооружения Украине, однако продолжают предоставлять разведывательную информацию, необходимую для ударов по важным целям в глубине России.

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В то же время, европейские страны активно финансируют развитие украинских дальнобойных возможностей.

В частности:

Германия выделила 300 млн евро на развитие дальнобойных систем;

Нидерланды направили 500 млн евро на производство дронов и другого вооружения;

Европейская комиссия выделила Украине почти 4 млрд евро на развитие современных беспилотных технологий.

Аналитик Николай Белесков объяснил, что для успешных дальнобойных ударов критически важной остается американская разведка.

Для ударов на большие расстояния нужно рассчитать маршрут полета, высоту, способы обхода систем ПВО. И для этого нам все еще очень нужны США», – сказал он.

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Украина резко нарастила производство дальнобойных дронов

The New Yorker отмечает, что ключевым изменением стало не только усовершенствование украинских беспилотников, но и резкое увеличение их производства.

Генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех рассказала, что если в течение всего 2024 года предприятие изготовило чуть более двух тысяч дальнобойных FP-1, то сейчас такой объем производится примерно за десять дней.

Кроме того, Украина активно развивает собственные крылатые ракеты. Одной из них стала FP-5 Flamingo, способная поражать цели почти в 3200 км и нести боевую часть весом более тонны.

Эксперты отмечают, что наибольший эффект такие ракеты достигают только в составе масштабных комбинированных атак с применением десятков или даже сотен беспилотников.

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Россия столкнулась с новой проблемой

По мнению экспертов, Москва оказалась в ситуации, которую сама годами создавала для Украины.

Теперь русским военным приходится защищать огромную территорию страны, многочисленные нефтебазы, военные заводы и логистические узлы.

"У них слишком много объектов, которые нужно прикрывать, и недостаточно систем противовоздушной обороны, чтобы защитить все одновременно", - отметил Белесков.

По оценке источника в Москве, огромная территория России, которая исторически считалась ее стратегическим преимуществом, теперь все больше превращается в слабое место, ведь создает колоссальные трудности для защиты критической инфраструктуры.

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Силы спецопераций ранее добрались до последнего крупного бензинового НПЗ России.

Также стало известно, что Украина начала передавать лицензии на производство ракет для Patriot.

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