Украина планирует начать с Болгарией совместное производство оружия — Зеленский

Украина планирует начать совместное производство с Болгарией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

По его словам, Болгария прилагает усилия в Черном море по расширению торговых каналов и возобновлению судоходства. В частности, Киев договорился с Софией улучшить украинскую логистику и инфраструктуру.

"Украина очень заинтересована в совместном оборонном производстве с Болгарией. С другими государствами тоже, но прежде всего с теми, кто имеет большой потенциал в оборонном секторе. По-моему, это будет качественной кооперацией, потому что Болгария сможет получить и рабочие места, и деньги в свою экономику. А для Украины, я считаю, мы закроем те дефицитные потребности, которые сегодня есть", — отметил Зеленский.

Также читайте Два года войны все глубже погружают Россию во тьму – анализ CNN

Глава государства подчеркнул, что сотрудничать с Болгарией хотят не только во время войны, но и после ее завершения.

Зеленский подчеркнул и то, что Болгария также помогает устанавливать правду по военным преступлениям россиян и готова присоединиться к работе по привлечению РФ к ответственности за преступление агрессии.

Ранее стало известно, что Болгария откажется от ядерного топлива из России и заменит его американским единственной в стране атомной электростанции "Козлодуй".

Читайте также: