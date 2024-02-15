Украина планирует покупать турецкие истребители пятого поколения: посол рассказал детали

В Украине уже знают, где его использовать.

Украина планирует в будущем покупать турецкие истребители пятого поколения KAAN.

Соответствующее заявление сделал посол Украины в Турции Василий Боднарь, передает CNN Türk.

По словам посла, эта идея не нова, а возникла еще до полномасштабной войны.

"Однако у Украины есть опыт и хороший партнерский лейбл, и мы можем быстро выработать технику с теми характеристиками, которые так необходимы для этого самолета. Создание такого проекта также принесет значительную пользу турецкой стороне. Потому что иметь собственное производство, основанное на новых технологиях, — это прогресс не только в укреплении безопасности и обороны, но и конкурентоспособности на рынках", - сказал посол.

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Он рассказал и о том, что у KAAN есть полный потенциал, чтобы конкурировать с F-35 и F-22, и это история будущего.

" Итак, как мы уже говорили, если нам удастся добиться успеха и предотвратить влияние третьих сторон как на Востоке, так и на Западе, мы будем одними из сильнейших в регионе", — добавил он.

Посол отметил, что Украина не только купит KAAN, но и будет пользоваться им.

"Мы также знаем, где его использовать", — подытожил он.

Напомним, глава Минобороны Испании Маргарита Роблес объявила о скорой передаче Украине партии бронированных гусеничных машин M113 и другого оборудования.

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