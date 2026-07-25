Украина показала, как нужно: США впервые сбили «Шахед» дроном-перехватчиком

Merops / © Getty Images

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Соединенные Штаты впервые применили в боевых условиях ранее прошедшую испытание в Украине систему перехвата беспилотников Merops.

Об этом сообщает Business Insider.

Как отмечает издание, американские военные на этой неделе впервые использовали комплекс Merops для перехвата ударного беспилотника «Шахед».

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По информации Business Insider, это первое боевое применение этой системы военными США. До этого комплекс уже доказал свою эффективность в Украине, где использовался для борьбы с российскими ударными беспилотниками.

По данным издания, с помощью Merops украинские военные уничтожили более тысячи дронов типа «Шахед». После успешного использования комплекса его закупили также несколько стран Восточной Европы.

Источник Business Insider сообщил, что на этой неделе американские военнослужащие в Кувейте зафиксировали по меньшей мере один успешный перехват иранского беспилотника «Шахед» с помощью Merops.

Собеседник издания уточнил, что речь идет об ударном дрон-камикадзе, активно используемом Ираном в регионе.

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Ранее сообщалось, что Украина может уже в ближайшие месяцы получить собственные лазерные системы для поражения воздушных целей.

Мы ранее информировали, что американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск и SpaceX могут заинтересоваться сотрудничеством с украинскими разработчиками оборонных технологий.

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