Украина получила 1,6 млн снарядов в рамках чешской инициативы — Павел

Партнеры Украины будут и дальше обеспечивать Силы обороны боеприпасами.

Украина уже получила 1,6 миллиона снарядов в рамках чешской инициативы, и эта помощь будет продолжаться.

Об этом в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Чехии Петер Павел, цитирует Reuters.

Он заявил, что в настоящее время финансирование поставок снарядов обеспечено до апреля текущего года, но эта инициатива будет продолжена и дальше.

"Мы получили от наших союзников достаточно ресурсов, чтобы покрыть потребности Украины до апреля этого года, а также здесь, на конференции, я провел переговоры с союзниками, чтобы рассмотреть возможность предоставления более крупных ресурсов", — говорится в сообщении.

Павел отметил, что партнеры Украины будут и дальше обеспечивать Силы обороны боеприпасами.

"Сейчас мы не можем позволить себе, так сказать, снять ногу с педали газа… мы должны поддерживать Украину по крайней мере до тех пор, пока не будет принято мирное соглашение и пока мы не будем уверены, что Украина может стоять на собственных ногах", — сказал президент Чехии.

Ранее сообщалось, что Нидерланды готовят новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут дополнительные истребители F-16.

Мы ранее информировали, что США призывают Европу активнее поддерживать Украину.

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