Украина получила на вооружение румынские ЗРК — Defense Express

Ранее о поставках этой техники не сообщалось.

Украина получила на вооружение румынский зенитный ракетный комплекс CA-95, являющийся копией советского ЗРК типа "Стрела-1".

Об этом информирует Defense Express.

Эксперты пишут, что в сети появились фотографии украинских военных с ЗРК CA-95 в оригинальном румынском камуфляже. Пока неизвестно, сколько единиц данной техники получила Украина, по данным из открытых источников, в Румынии на вооружение есть 48 таких комплексов.

Ранее о поставках этой техники не сообщалось, поэтому это первый зафиксированный факт их использования на территории Украины.

Данный ЗРК имеет возможность запуска четырех ракет класса "земля-воздух". Комплекс может работать по целям на высоте от 50 до 3500 метров и на расстоянии от 800 до 4200 метров.

Ранее сообщалось, что Европа может быстро и экономно вооружить Украину без истощения собственных арсеналов.

Мы ранее информировали, что британские Storm Shadow могут стать бесполезными для Украины из-за блокирования разведданных США.

Читайте также: