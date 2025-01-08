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Украина получила первую новейшую БМП Lynx от Rheinmetall

Украина получила первую новейшую БМП Lynx от Rheinmetall

Украина получила первую новейшую KF41 Lynx

В концерне ожидается, что в ближайшее время можно будет начать серийное производство.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в конце 2024 года передал Украине первую новейшую боевую машину пехоты KF41 Lynx.

Об этом сообщил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер в комментарии Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он отметил, что первую переданную Украине БМП Lynx изготовили на заводе в немецком обществе Унтерлюс.

Сообщается, что продолжаются испытания новой техники. В концерне ожидается, что в ближайшее время можно будет начать серийное производство.

"Сейчас ее испытывают вооруженные силы, чтобы серийный заказ можно было разместить как можно скорее", — отметил гендиректор оборонной компании.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, когда первые французские истребители Mirage 2000-5F прибудут в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина впервые показала применение высокоточных бомб Hammer.

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