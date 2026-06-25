Украина получила самолеты для подготовки военных пилотов: что известно об ALTO NG

Пилоты ВВС (иллюстративное фото)

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Украинские военные пилоты будут учиться на десяти новых учебно-тренировочных самолетах ALTO NG. Украина получила эти борта благодаря Коалиции возможностей Воздушных сил, правительству Чехии и благотворительному фонду Dárek pro Putina.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Передача самолетов позволит развернуть полноценную учебную базу внутри страны. В Минобороны отмечают, что использование легкомоторных бортов поможет существенно снизить стоимость летного часа по сравнению с боевой авиацией.

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Кроме того, новые самолеты должны ускорить подготовку украинских летчиков к работе со сложной западной техникой по стандартам НАТО.

Украинские военные пилоты будут учиться на десяти новых учебно-тренировочных самолетах ALTO NG. / © anothermag.com

На ALTO NG будущие военные пилоты смогут отрабатывать базовое и углубленное пилотирование, навигацию, процедуры взлета и захода на посадку по натовским стандартам.

Также эти самолеты будут использоваться как переходный этап перед обучением на современных западных истребителях. Пилоты смогут тренировать комплексные процедуры, необходимые для дальнейшего овладения более сложной авиационной техникой.

Пять самолетов Украина получила при поддержке правительства Чехии. Еще пять бортов передали чешские граждане через благотворительный фонд Darek pro Putina.

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В Минобороны подчеркивают, что создание учебной инфраструктуры внутри Украины снизит зависимость от зарубежных программ подготовки, сэкономит ресурсы и поможет автономно готовить новые кадры для Воздушных сил.

Ранее сообщалось, что Великобритания разрабатывает новые недорогие дальнобойные системы для Украины. Их хотят сделать независимыми от США, чтобы Вашингтон не мог ограничить их применение из-за компонентов или навигационных данных.

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